Более 1 500 детей с особыми потребностями в Костанайской области не получают санаторного отдыха. Гражданский активист, председатель ОФ «Перекрёсток» и организатор проекта «Хатико» Алексей КУЛИКОВ пятнадцать лет борется за их равные права. «Мы осознали, какой огромный спрос на эту услугу есть в обществе», - говорит он.

Ямки и шторки

Представьте: комиссия из областного акимата приезжает в детский загородный лагерь для подготовки визита главы региона. Они придирчиво осматривают антураж помещения и территорию, где поправляют здоровье ребята с особыми потребностями:

- Так, ямки в асфальте закатать. На окнах должны быть шторки, а на полу – дорожки. Откуда взять? Перенести на один день из их же интерната!

Это было несколько лет назад. И да, визит тогдашнего акима области так и не состоялся. Почему – бог весть. За 15 лет существования загородной базы отдыха для детей-инвалидов ни один областной глава не побывал здесь ни разу.

Базу, мы будем строить нужную базу!

Автор этой статьи сам когда-то работал тут вожатым. Ещё в девяностых на этом месте стоял процветавший добротный пионерский лагерь «Радуга»: три корпуса и столовая. Увы, почти всё «грохнули» в нулевые, так что активистам общественного фонда «Перекрёсток» (существует с 2001 года) пришлось восстанавливать базу с нуля, пока на месте кирпично-бетонных руин не появились сначала палатки, а потом и жилой корпус в рамках проекта «Хатико».

Теперь к истории вопроса: зачем «Перекрёстку» потребовалось эта база? Говорит Алексей Куликов:

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- До 2007 года мы занимались обустройством отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но когда государство забрало эту функцию на себя, мы, как общественная организация, стали стремиться найти своё применение там, где государство не успевает. К нам приезжали, например, дети из малообеспеченных семей, одарённые дети, были лагеря для детей-сирот. Но выяснилось, что дети с инвалидностью не имеют возможности выехать никуда. Это показалось нам несправедливым, и мы начали двигаться в этом направлении.

В фонде «Перекрёсток» провели социальное исследование: оказалось, что выросло целое поколение наших сограждан с функциональными ограничениями, которых в детстве вообще не возили на загородный отдых. Одна из причин, по словам Куликова, в отсутствии законов или норм, по которым ребёнок может поехать на свой детский отдых в сопровождении родителя или опекуна.

- В лагерь же не станут взрослых брать, - сетует Алексей. - Даже если они и поедут, то соцзащита может оплатить только проезд ребёнка. Мы проанализировали массу актов, комментариев к ним, их противоречий и подумали: пока государство со всем этим разбирается, давайте мы сами попробуем. И вот 15 лет назад написали проект, выиграли грант, а помогло нам тогда… посольство Финляндии.

2012 г.: "Хатико" начинался с палаток / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Фондовцы выкупили участок на том месте, где были развалины «Радуги», и начали с палаточных лагерей выходного дня. Огородили, построили беседку, туалет. Организовали уход и пятиразовое питание. Так и родился проект «Хатико». И дети с родителями либо с опекунами начали приезжать сотнями.

- Мы уже шестой год там отдыхаем с ребёнком, - делится жительница Костаная Жанна ФАЗИЛОВА, - там просто круто: питание вкусное, развлечения разнообразные: экстрим-парк, лазертаг, разные эстафеты. А волонтёры - как родные прямо. Если мы идём в поход в лес, участвуют все, и колясочники в том числе. Нет такого, чтобы хоть один ребёнок сидел и скучал. И моё дитя в восторге, а я всем друзьям рассказываю.

- Позапрошлым летом мы отдыхали, и когда нам предложили поездку на этот сезон, мы с удовольствием согласились, - рассказывает Светлана САЯПИНА, - для родителей это прекрасная возможность отвлечься от рутины, когда их ребёнок на природе, постоянно в играх, потому что программа насыщенная. Время пролетает незаметно!

Фото предоставлено ОФ "Перекрёсток"

- Мы осознали, какой огромный спрос на эту услугу есть в обществе, - говорит Алексей Куликов. - Родители всегда могут воспользоваться возможностью для взаимодействия, общаясь друг с другом, делясь опытом и находя поддержку в вопросах воспитания, образовательных методах и психологии. Мы создали пространство, где семьи встречают единомышленников и обмениваются полезной информацией. Плюс мы подготовили волонтёров, которые умеют работать с колясками, с детьми с ДЦП или синдромом Дауна – это же тоже специфическая работа, которая требует специальных навыков и программ.

Позже стало понятно, что нужны капитальные постройки: лето ведь бывает и дождливым. Нашли дарителя, в 2014-м возвели двухэтажный отапливаемый центр на 500 квадратов. Начали искать спонсора и на оказание услуг. Находились предприятия, просто неравнодушные сограждане, и до 2020-го «Хатико» существовал исключительно на благотворительные средства – каждый год за лето принимали до сотни детей-инвалидов.

ИхТамНет: 400 из 2 000 нуждающихся

- Ситуация стала иной, когда изменился депутатский состав, - продолжает Куликов. - И тем органом, который услышал и воспринял нашу идею, оказался маслихат. Там решили разобраться в нестыковке законодательных актов, создали рабочую группу, и попытались выяснить – кому эти дети «принадлежат» вообще? Не спонсорам же! Почему на одних детей есть бюджет и не нужны никакие спонсоры, а на других приходится искать? Представители образования заявили: «Мы готовы запустить пилотный проект для детей с инвалидностью, но только для тех, которые учатся в общеобразовательных школах». Таким образом в 2020 году мы 100 детей за счёт гозсоцзаказа вывезли, провели с ними пять смен и получили хорошую обратную связь от родителей. И так мы эти годы работаем – в прошлом году мы отработали по 200 детям, а в этом – по 400. База позволяет принимать 500-600 детей и может работать весь год, хотя действует только летом. А в каникулярное время, например?

Фото предоставлено ОФ "Перекрёсток"

В фонде «Перекрёсток» проанализировали, откуда берутся эти простои: банальный недостаток информации. Иногда, по словам Алексея, школьные соцработники заявляют: у нас нет желающих, нет потребности. Меж тем, судя по статистике, детей-инвалидов гораздо больше, чем отдыхает в «Хатико» за лето:

- У нас бывает, например, полупустая смена, а потом родители особенных детей обращаются к нам: «А почему вы нас не пригласили? Мы вообще не в курсе были!» И так постоянно. Но как так? Уже ведь и государство деньги выделило. К тому же предполагается, что все дети по закону имеют равные права. В области около двух тысяч детей, которым нужна наша специализированная услуга, а получают её, повторюсь, максимум четыреста.

Чьи они – дети с инвалидностью?

- Если ребёнок приписан к какой-то школе – не важно, общеобразовательной или специальной, - поясняет руководитель проекта, - его родитель (представитель) должен подойти к социальному педагогу и сказать: «Вот у нас есть центр «Хатико», мы хотим попасть к ним в лагерь. Поставьте нас в очередь, запишите наш контакт, отправьте нас туда бесплатно по существующим правилам». При этом у соцпедагога должна быть дата проведения наших рекреационных мероприятий, а мы, как поставщики этих услуг, обязуемся их выполнить. От образовательных учреждений мы просим только содействия в распространении информации, ведь мы не имеем прямого доступа к семьям особых детей. Нам их контакты никто не даёт.

Но даже если эта схема начнёт работать безукоризненно, в ней всё равно таится мощный подводный камень: обязанность по предоставлению списков нуждающихся детей разослана по районам и городам, однако имеются и интернаты, которые находятся в ведомости областного управления образования. А ведь дети из областных учреждений не могут поехать в лагерь на средства, выделяемые из бюджета на город. Получается, что интернат для глухонемых, школа-интернат № 2, плюс дети с инвалидностью, которые в силу её специфики вообще не приписаны к образовательным учреждениям – все они лишены возможности участвовать в программах, эти дети как бы ничьи?

- Мы идём к представителям соцзащиты, где нам говорят: «Не-не-не, мы не занимается детским отдыхом, этот вопрос к учреждениям образования!» - рассказыявает Куликов. - Те парируют: «И не к нам. Мы имеем дело с теми, кто в школах». Как нам быть? Никак. Мы по-прежнему выискиваем спонсорские средства или идём в маслихат, просим через депутатов, чтобы нашли кого-то. И пристраиваем вот этих «ничейных» детей. В уходящем году мы провели целую смену для таких ребят, которые нашим чиновникам неинтересны. Другой вопрос – как компенсировать расходы сопровождающим ребёнка лицам. Сейчас родители или полномочные представители особенных детей изыскивают эти средства сами, но ведь они не у всех есть. А ведь без них детям нельзя ни есть, ни передвигаться, ни принимать медикаменты, ни даже спать.

Подарить кусочек лета

Специализированных лагерей, как у «Хатико», в стране крайне мало. По крайней мере, на севере Казахстана их нет. Для особенных детей требуется и инфраструктура особая, доступная среда: пандусы, поручни, коляски, безбарьерные проезды, специальные туалеты… И это стоит немалых денег. Закон такие расходы в госзаказе не то чтобы запрещает – он их не предусматривает. В себестоимость путёвки их тоже не заложишь.

Иппотерапия, то есть лечение общением с лошадьми, известна с античности. У «Хатико» договор с профессиональными иппотерапевтами / Фото предоставлено ОФ "Перекрёсток"

- А ведь мы всего лишь общественная организация, совсем небольшая, - отмечает Куликов. - Мы зарабатываем, к примеру, на консалтинге и тренингах, и вынужденно тратим часть бюджета – считайте, зарплаты – на работу с особенными детьми. Не следует забывать, что и обхождение с такими детьми требует специальной подготовки. У них часто переменчивое настроение, с ними бывает трудно наладить обратную связь, иногда даже просто коммуникацию; их, особенно домашних, трудно вовлечь в любой социум. Всё это делают наши вожатые, которые прошли специальную подготовку. Я заметил: родители этих детей просто молодцы, они очень нам помогают. И хотят возвратиться, а это показатель! У нас есть вопросы по развитию наших инициатив, по совершенствованию организации отдыха для особенных детей; есть вопросы по самому охвату таких детей. Их много, и они адресованы областному руководству. Маслихату и управлению образования – респект: несколько лет назад они сдвинули ситуацию с мёртвой точки. Вот и сейчас, в каникулярное время, отделу образования всё же удалось направить 200 детей отдыхать к нам за бюджетные деньги. Но давайте двигаться дальше!

Фото предоставлено ОФ "Перекрёсток"

Девиз «фонда «Перекрёсток» неизменен со дня основания – «Служим обществу!». Как признался Алексей, мечта, с которой он не расстаётся годами, умещается в несколько фраз: подарить особенным детям кусочек лета, посидеть у костра, послушать гитару, побыть среди природы, по возможности сходить в поход. А если повезёт – то и вернуться на следующий сезон.