Спортсмен из Костанайской области стал чемпионом Всемирной гимназиады в Бахрейне
Raynelo Boxing Management
30 октября 2024, 10:38
16-летний Арыстан Битекенов, мастер спорта РК по боксу был единственным представителем Костанайской области на этом турнире. Он выступает в весовой категория 71 кг. В финале выиграл у 18-летнего боксера из Бразилии, который является чемпионом Панамерики.
К турниру Арыстана готовили заслуженный тренер РК Кыдырбек Олжабаев и заслуженный тренер РК Даулет Танабаев.
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