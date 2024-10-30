Народные новости

Спортсмен из Костанайской области стал чемпионом Всемирной гимназиады в Бахрейне

Raynelo Boxing Management

30 октября 2024, 10:38

16-летний Арыстан Битекенов, мастер спорта РК по боксу был единственным представителем Костанайской области на этом турнире. Он выступает в весовой категория 71 кг. В финале выиграл у 18-летнего боксера из Бразилии, который является чемпионом Панамерики.

К турниру Арыстана готовили заслуженный тренер РК Кыдырбек Олжабаев и заслуженный тренер РК Даулет Танабаев.

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