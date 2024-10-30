Откачивают воду – как в Костанае две недели устраняют порыв в центре города
Сауле КУАНБЕК
Сегодня и завтра, 30-31 октября, в связи с ремонтом трубопровода по улице Тәуелсіздік в Костанае будет перекрыто движение автотранспорта на участке от ул. Каирбекова до пр. Абая.
Жительница этого района Гульнара КАЛМАГАМБЕТОВА сообщила "НГ", что порыв случился на магистральной трубе еще 17 октября, с тех пор вода бесперебойно течет, наполняя колодцы и создавая угрозу подтопления подвальных помещений рядом стоящих зданий. Что и случилось на прошлой неделе.
- С 17 октября нас подтапливает, вода течет к нам в подвал, 23-24 октября нас затопило, два дня ходила с ведрами, - возмущается Гульнара. – В ГКП «Костанай-Су» молчат. Более того, аварию не собираются устранять.
Тем временем, по наблюдениям горожанки, порыв стал сильнее. В разговоре с рабочими Калмагамбетова выяснила, что провести в скором времени ремонт не получится - по их словам, «нужно полгорода отключить от воды», к тому же «запчасти нет».
- Если не сделают ремонт, эти кубометры воды просто сливаются в реку, - говорит женщина. - Сегодня не успели сделать видео, но у них вода стала прорываться сильнее.
В городском акимате о ситуации знают, там заверили, что коммунальные службы «работают».
- Да они просто воду качают. И то одна смена добросовестно работает, а в другую смену приходится стоять над душой, - комментирует Гульнара. - В прошлые выходные я их просто "доставала", как они говорят.
В пресс-службе акима Костаная подтвердили, что «в течение нескольких дней ГКП «Костанай-Су» при помощи машин ассенизаторов проводили откачку воды и подвала. Якобы там в настоящее время воды уже нет. При этом отсутствие или наличие запчасти не прокомментировали. Лишь поздним вечером 29 октября все же сообщили, что ремонту быть.
- Для устранения аварийной ситуации по адресу ул. Тәуелсіздік, 26 в срок с 30-го по 31 октября планируется провести аварийно-восстановительные работы в водопроводной камере на трубопроводе диаметром 710, полиэтилен. В период проведения этих работ часть улицы Тәуелсіздік, в границах улиц Каирбекова-Абая, будет перекрыта. Жителей города и автовладельцев просим отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты, - говорится в сообщении.
Объяснили в акимате и ситуацию с подтоплением подвалов рядом стоящих домов: «На данном объекте вода в подвал поступала из камеры, так как отсутствует герметизация ввода водопровода через стену подвала, что является нарушением действующих нормативов. Герметизация ввода должна выполняться самим владельцем здания».
Фото Гульнары КАЛМАГАМБЕТОВОЙ
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