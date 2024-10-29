В столице республики в рамках регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги прошла двухматчевая серия с участием местного БК «Астана» и «Тобола», для которого она стала продолжением выездных игр.

Первые две гостевые игры костанайский клуб провел в Павлодаре, где одержал две победы над «Иртышом» (107:74 и 111:72).

А со столичным клубом «Тобол» встречался накануне чемпионата в розыгрыше Кубка РК, в котором ставшая обладателем почетного трофея «Астана» нанесла занявшим второе место в турнире костанайским баскетболистам единственное, но весьма ощутимое поражение (112:72).

Матчи чемпионата, как и кубковый поединок между этими командами, прошли на паркете столичного спортивного зала «Астана Академия».

Адильхан Марат прорывается к кольцу "Астаны" / фото nbf.kz

В стартовой пятерке у «Тобола» вышли на площадку Павел Ильин, Шаим Куанов, Адильхан Марат, Антон Быков и Василий Петришинец. Гости дважды немного выходили вперед до середины первой четверти, но хозяева дважды их догоняли - 5:5 и 11:11, после чего главный тренер «Тобола» Тимур Султанов взял первый в матче тайм-аут. После минутной остановки костанайские баскетболисты вновь вышли вперед и до конца десятиминутки уже не позволяли себя догнать столичному клубу, уступившему семь очков - 19:26.

Но спустя три минуты после начала второй четверти «Астана» вышла вперед - 30:29. Примерив роль лидера всего на десять секунд, хозяева опять стали догоняющими, но не отпускали при этом соперника больше чем на четыре очка. За полминуты до большого перерыва разница в счете стала минимальной - 42:43, и наставник «Тобола» взял тайм-аут, после которого команды обменялись точными бросками. Однако хозяева благодаря трехочковому броску на последней секунде игрового отрезка смогли выиграть его с таким же счетом, с каким и гости выиграли первый. И как результат - первая половина игры завершилась при равенстве в счете - 45:45.

Третья десятиминутка прошла в равной борьбе, но все же минимально сумел выиграть ее костанайский клуб, который вывел вперед набравший первые свои два очка в игре лишь в самом конце четверти Демонте Флэнниган, пропускавший игры в Павлодаре.

Уступавшая перед заключительной четвертью «Астана» (60:61) на ее первых секундах вышла вперед, а потом семь минут команды обменивались бросками пока счет не стал вновь равным - 70:70. После взятого тайм-аута «Тобол» вышел вперед и тут же первый тайм-аут взял главный тренер столичного клуба Михаил Лоншаков. Но он не пошел на пользу команде, как и последовавшие за ним еще три, после каждого из которых «Тобол» все больше отрывался. И в итоге «Астана» уступила со счетом 77:84 (19:26, 26:19, 15:16, 17:23).

С мячом капитан "Тобола" Шаим Куанов / фото nbf.kz

Самым результативным в этой игре в составе «Тобола» стал Антон Быков, набравший 27 очков и записавший на свой счет дабл-дабл, совершив еще и 15 подборов. Константин Двирный принес в копилку команды - 21 очко, Павел Ильин - 11, Василий Петришинец - 8, Шаим Куанов - 7, Демонте Флэнниган и Борис Назмутдинов - по 4 и Адильхан Марат - 2.

Наставник «Тобола» не стал менять стартовую пятерку на второй матч, который прошел в очень упорной борьбе. После первых семи минут хозяева были впереди - 11:9. Немного исправили ситуацию игроки костанайского клуба после тайм-аута, взятого при этом счете Султановым. И перед второй десятиминуткой столичный клуб минимально уступал - 17:18.

Во второй четверти гости трижды доводили свой отрыв до пяти очков, но каждый раз «Астана» его сокращала, и перед большим перерывом уступала всего три очка - 34:37.

Костанайские баскетболисты попытались оторваться в третьей четверти, максимально опережая хозяев в игровом отрезке на шесть очков, но за две минуты до ее окончания счет в очередной раз в матче стал равным - 50:50. И все же концовка десятиминутки осталась за гостями, заставивших «Астану» отстать на те же шесть очков - 52:58.

Главный тренер "Тобола" Тимур Султанов / фото nbf.kz

Хозяева в первые три минуты заключительной четверти свели на нет отрыв соперника - 58:58, а затем минимально вышли вперед, вынудив Султанова взять тайм-аут. И в середине четверти костанайский клуб минимально, но уже впереди. Тайм-аут теперь взял наставник «Астаны». Хозяевам явно на пользу пошла эта остановка в игре, и столичный клуб был лидером вплоть до последнего тайм-аута, взятого гостями на последней минуте встречи при счете 70:67. За 24 секунды до конца четвертой четверти капитан «Тобола» Шаим Куанов точным трехочковым броском сравнял счет. Тут же хозяева взяли тайм-аут, но после него заработали фол, ставший уже седьмым командным для них. А штрафные броски четко реализовал Куанов. Оставшиеся 12 секунд матча вместили в себя еще один тайм-аут столичного клуба, потерпевшего в итоге поражение от «Тобола» и во втором матче - 70:72 (17:18, 17:19, 18:21 18:14).

Шаим Куанов стал самым результативным в этой игре - на счету капитана «Тобола» 25 набранных очков. Пятый дабл-дабл в чемпионате записал на свой счет Антон Быков, набравший 24 очка и совершивший 15 подборов. Результативными действиями также отметились Демонте Флэнниган, на счету которого 9 очков, Павел Ильин и Адильбек Битенов - по 5 и Константин Двирный - 4.

Набрав в шести матчах 10 очков, «Тобол» на одно очко отстает от лидирующего в чемпионате БК «Алматинский Легион». Следующую двухматчевую серию «Тобол» проведет на домашнем паркете 4 и 5 ноября, где будет принимать БК «Актобе».