Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев заявил, что представители строительной индустрии не жаловались ему на влияние смены часового пояса на их работу, - сообщает Informburo.kz.

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Журналисты поинтересовались, не мешает ли смена часового пояса работать строителям, ведь их рабочий день сократился. Этот вопрос, по их мнению, касается представителей многих сфер, которые работают на улице. Из-за того, что в городах и сёлах темнеет раньше, специалисты не могут выполнить норму. При этом у них нет права начинать рабочий день раньше установленного времени.

"Вопросы, которые находятся в ведении других министерств, я считаю, что я не вправе комментировать. Мы в регулярном контакте с представителями строительной индустрии, строителями, со многими очень часто встречаюсь. Пока вопрос, который вы поднимаете, строительная индустрия для меня ещё не поднимала", – ответил Шарлапаев.

На вопрос о том, повлияло ли изменение часового пояса на его семью, глава ведомства отвечать не стал.



