23 октября малазиец китайского происхождения ФАНЬ Юху и его жена малазийка ЧЖУ Синьи остановились в Костанае, вечером того же дня отправились в Петропавловск. Сейчас они в Кызылорде.

Корреспондент "НГ" поговорил с путешественниками о цели их кругосветки, выбранном транспорте, казахстанских дорогах и даже о референдуме по строительству АЭС.

Юху и Синьи стартовали 16 сентября 2023 года из Куала-Лумпура. Через Сабах, Бруней, Саравак, Индонезию, Сингапур, Камбоджу, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Китай, Казахстан и Узбекистан они планируют добраться до США. Оттуда поедут обратно в Китай и закольцуют путешествие в Малайзии.

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"Кругосветка" на электромобиле - акция привлечения внимания к вредоносности выхлопных газов дизельных автомобилей. Супруги считают, что людям следует пересаживаться на электрокары. Называют их "чистыми" машинами.

- Три человека в семье моего мужа умерли от рака лёгких: его бабушка, отец и второй брат, - рассказывает Синьи. - Учёные ЮНЕСКО подтвердили загрязнение воздуха выхлопными газами автомобилей, работающих на топливе. Долгосрочные исследования показали, что они способствуют заболеваемости раком лёгких. Чистые электромобили безвредны для окружающей среды, поскольку в них нет выхлопных газов, запаха и раздражения, что снижает риск рака легких, бронхиальных и других респираторных заболеваний.

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- Возражение многих людей: электрокары - это дорого.

- Чистый автомобиль имеет низкие издержки. Это второе наше кругосветное путешествие на автомобиле. В первый раз мы совершили его на дизельном автомобиле. Тогда нам потребовалось $40 000 на бензин. Теперь мы тратим всего лишь $200 в год на электроэнергию. В этом году нам не требовалось заменять детали или проводить техническое обслуживание.

Почему никто не сказал, что Зелёпый базар есть не только в Костанае?

- Как вам казахстанские дороги?

- Дороги очень хорошие и бесплатные, - считает Юху. - Мы объездили почти всю территорию Казахстана и обнаружили, что дороги строятся по всей стране и они становятся всё лучше и лучше. Они во много раз лучше, чем в Малайзии, Лаосе, Камбодже, Вьетнаме и других странах. Немного хуже, чем в Китае и Таиланде, но в Китае за это придётся очень много платить. Дороги в Казахстане хорошие, нет пробок, но к большому количеству гудков я не привык. В Казахстане больше всего гудков.

Каковы могут быть причины такой разницы в сигнализации, пара не знает. Возможно, дело и не в стране, а в экстравагантном тюнинге автомобиля путешественников...

Эм... Где-то в Китае?

Да, мы тоже подумали о зарядных станциях. Нашла ли пара станции в Казахстане? Оказалось, это необязательно.

- В Костанае и других городах Казахстана легко найти места для зарядки, представляющие собой обычные розетки на стенах заправок, отелей, кафе и ресторанов, - поясняет Юху. - Все электромобили имеют встроенные зарядные устройства, они могут медленно заряжаться, используя обычные розетки на стене, как это делаем мы. Большую часть времени мы используем обычные розетки. Но время такой подзарядки велико.

Подзарядка через розетку в стене...

- А на заправках и в отелях есть много зарядных станций для быстрой зарядки. Больше всего зарядных свай у Китая. Их также много в Сингапуре, Таиланде, Малайзии, Узбекистане, Индонезии и Казахстане. Но во Вьетнаме, Брунее, Лаосе и Камбодже их относительно мало.

...и через станцию

Пара убеждена: правительствам всего мира стоит сделать зарядку электрокаров бесплатной или дешёвой. а также снижать налоги при покупке чистых автомобилей.

- В Малайзии уже есть множество установок для зарядки солнечных батарей, которые являются полностью экологически чистыми источниками энергии. Казахстану также следует развивать такую зелёную энергетику, как солнечная энергия, энергия ветра и ядерная энергия.

- Совсем недавно в Казахстане как раз прошёл референдум по строительству АЭС. Что вы думаете об этом? Например, некоторые опасаются аварии на станции.

- Ядерная энергия, безусловно, самая зелёная энергия, а вероятность аварий на ядерной энергетике слишком мала. Как и в случае с авиакатастрофами: вероятность ниже, чем в автомобильных катастрофах, но больше людей считают автомобиль безопаснее.

О легитимности референдума мы иностранцев спрашивать не стали. Тем более, что политический дискурс пара дала сполна в экологической плоскости.

- Противники электрокаров говорят: утилизация аккумуляторов тоже наносит вред экологии, а кобальт для них добывают подростки в Конго - за гроши и ломая конечности.

- Учёным нужны многие годы исследований, чтобы доказать, есть ли какой-либо вред. Сейчас слишком рано делать выводы. Это также клеветническая кампания со стороны заинтересованных групп и консерваторов. Например, нефтяные компании, Shell Oil, заправочные станции и традиционные автомобильные отрасли, такие, как Toyota и Ford, выступают против чистых транспортных средств. Оба транспортных средства вредны, но чистые - определённо меньше. Это меньшее из зол. Что касается нарушения прав при добыче, то это просто еще один вопрос прав человека и не имеет ничего общего с этой металлической субстанцией.

Не обошлось и без казахстанской гостеприимности:

- Самое интересное в Казахстане - то, что каждый раз, когда мы приезжаем на заправку в Qazaqoil, большинство из них рады нас встретить, дают зарядиться и позволяют ночевать в машине на заправке. Иногда нас удивляли угощениями. Увидев, что мы одеты в тонкую одежду, молодой человек в Атырау дал каждому из нас пуховик. Иначе нам было бы слишком холодно, чтобы продолжить путь.

Сколько городов угадали вы?

И прочие плюсы электрокаров, по мнению Юху и Синьи:

- Электромобили не имеют запаха, вибрации, шума, очень тихие, не требуют переключения передач. Заменять нужно меньше деталей, что снижает стоимость ремонта автомобиля. В эпоху технологического прогресса чистые автомобили только продолжат прогрессировать. Я не осмелюсь сказать, что чистые электромобили являются наиболее совершенными, но они действительно сильно отличаются от автомобилей с бензиновым двигателем. Более того, чистые электромобили более умны. После вождения чистого электромобиля вы никогда не будете ездить на топливе.

А вы бы пересели с дизельного автомобиля на электрический?

Фото предоставлены экопутешественниками