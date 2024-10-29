Серию международных молодежных турниров по настольному теннису «WTT Youth Contender» («Молодежный претендент»), проводимых организацией WTT (World Table Tennis - Мировой настольный теннис) под эгидой Международной федерацией настольного тенниса - ITTF (International Table Tennis Federation), продолжили соревнования в Грузии и Египте.

Играет Жания Бекмухамбетова / Фото ttfrk.kz

Серия этих турниров занимает особое место в международном календаре, являясь возможностью проявить себя для стремящихся к высшим достижениям в настольном теннисе молодых спортсменов.

В этих турнирах приняла участие и 11-летняя воспитанница отделения настольного тенниса Костанайской ДЮСШ №2 Жания Бекмухамбетова, уже трижды побеждавшая в серии в своей возрастной группе в Алматы, Вараждине (Хорватия) и в городе Оточец (Словения), завоевав в турнире «WTT Youth Contender Otocec 2024» еще и бронзовую медаль в возрастной группе до 13 лет.

В прошедшем в Грузии турнире Youth Contender Batumi 2024 приняли участие мастера маленькой ракетки из Азербайджана, Англии, Армении, Беларуси, Грузии, Израиля, Индии, Казахстана, Литвы, США, Турции, Украины и Узбекистана. Жания Бекмухамбетова выступала в городе Батуми в двух возрастных группах: до 11 лет и до 13 лет.

Выступая в турнире U11 в батумском Дворце спорта, наша теннисистка на групповом этапе выиграла у Мунисы Машариповой из Узбекистана со счетом 3:2, Эды Какадос из Турции - 3:0, Анастасии Кашуашвили из Грузии - 3:0 и у Хилал Акгюл из Турции - 3:0. В полуфинале Бекмухамбетова уверенно переиграла Елену Кобалию из Грузии со счетом 3:0, а в финале вновь встретилась с Мунисой Машариповой и одержала победу на этот раз со счетом 3:0.

В возрастной категории до 13 лет Жания Бекмухамбетова вошла в число восьми сильнейших участниц. На групповом этапе костанайская теннисистка одержала верх над Дилнавоз Амоновой из Узбекистана - 3:2 и Барбаре Сихарулидзе из Грузии - 3:1, а в четвертьфинале уступила еще одной казахстанке Марие Лукьяновой из Караганды (1:3), ставшей в итоге победительницей турнира.

Жания Бекмухамбетова - победительница международного турнира в Грузии / Фото instagram.com/ttf.kostanay

В число восьми сильнейших на турнире в Грузии вошел и выступавший в возрастной группе до 11 лет костанаец Дагир Данияров. На групповом этапе он выиграл у Нодара Абуладзе из Грузии (3:1) и проиграл Хусену Искандарову из Узбекистана (0:3), а в четвертьфинале уступил еще одному представителю Узбекистана Амиру Шириеву (0:3), ставшему серебряным призером турнира.

В Египте турнир «WTT Youth Contender» проходил в городе Исмаилиа на стадионе Аль-Кана, и в нем приняли участие спортсмены из Алжира, Египта, Индии, Иордании, Казахстана, Ливии, Люксембурга, Малайзии, Хорватии и Южно-Африканской Республики.

Жания Бекмухамбетова вновь поборолась в турнире за награды в двух возрастных группах. В турнире U13 ее соперницами на групповом этапе стали теннисистки из Египта Хамсс Года, Хана Алродисли, Малак Нассар и Далила Махгуб, и все они были повержены представительницей Костаная с одинаковым счетом - 3:0. В четвертьфинале Бекмухамбетова выиграла у хозяйки турнира Родины Мохармы (3:1), а в полуфинале продолжила череду встреч с египтянками победой над Дарин Абдельсалам (3:1). И в финале «WTT Youth Contender Ismailia» костанайской теннисистке противостояла спортсменка из Египта Нада Эльбадави, выиграв у которой со счетом 3:0, Жания Бекмухамбетова впервые стала победительницей турнира этой серии в более старшей возрастной группе.

В турнире среди своих сверстниц соперницами воспитанницы костанайского настольного тенниса на групповом этапе вновь были только представительницы Египта Фатма Мегахед, Рэнси Эид, Ханин Гад и Малак Нассар. И вновь наша спортсменка одержала четыре победы со счетом 3:0, после которых она вышла в полуфинал, где выиграла у очередной хозяйкой турнира Зейны Фарук - 3:0. А вот в финале еще одна египтянка Мала Заки сумела-таки остановить казахстанку. И Жания Бекмухамбетова, уступив со счетом 1:3, стала серебряным призером турнира в возрастной группе до 11 лет после четырех подряд побед в серии в этой группе.

Жания Бекмухамбетова с наградой за первое место в турнире в Египте / Фото ttfrk.kz

Таким образом Жания Бекмухамбетова, которая тренируется под руководством Юлии Данияровой и первым наставником которой является Лилия Магалеева, в пяти турнирах серии «WTT Youth Contender» этого года завоевала семь медалей, из которых пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая. А спортивный год еще продолжается.