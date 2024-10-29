Спортсменка из Костаная одержала две победы подряд на международных юношеских турнирах по настольному теннису
Сергей БИРКЛЕ
Серию международных молодежных турниров по настольному теннису «WTT Youth Contender» («Молодежный претендент»), проводимых организацией WTT (World Table Tennis - Мировой настольный теннис) под эгидой Международной федерацией настольного тенниса - ITTF (International Table Tennis Federation), продолжили соревнования в Грузии и Египте.
Играет Жания Бекмухамбетова / Фото ttfrk.kz
Серия этих турниров занимает особое место в международном календаре, являясь возможностью проявить себя для стремящихся к высшим достижениям в настольном теннисе молодых спортсменов.
В этих турнирах приняла участие и 11-летняя воспитанница отделения настольного тенниса Костанайской ДЮСШ №2 Жания Бекмухамбетова, уже трижды побеждавшая в серии в своей возрастной группе в Алматы, Вараждине (Хорватия) и в городе Оточец (Словения), завоевав в турнире «WTT Youth Contender Otocec 2024» еще и бронзовую медаль в возрастной группе до 13 лет.
В прошедшем в Грузии турнире Youth Contender Batumi 2024 приняли участие мастера маленькой ракетки из Азербайджана, Англии, Армении, Беларуси, Грузии, Израиля, Индии, Казахстана, Литвы, США, Турции, Украины и Узбекистана. Жания Бекмухамбетова выступала в городе Батуми в двух возрастных группах: до 11 лет и до 13 лет.
Выступая в турнире U11 в батумском Дворце спорта, наша теннисистка на групповом этапе выиграла у Мунисы Машариповой из Узбекистана со счетом 3:2, Эды Какадос из Турции - 3:0, Анастасии Кашуашвили из Грузии - 3:0 и у Хилал Акгюл из Турции - 3:0. В полуфинале Бекмухамбетова уверенно переиграла Елену Кобалию из Грузии со счетом 3:0, а в финале вновь встретилась с Мунисой Машариповой и одержала победу на этот раз со счетом 3:0.
В возрастной категории до 13 лет Жания Бекмухамбетова вошла в число восьми сильнейших участниц. На групповом этапе костанайская теннисистка одержала верх над Дилнавоз Амоновой из Узбекистана - 3:2 и Барбаре Сихарулидзе из Грузии - 3:1, а в четвертьфинале уступила еще одной казахстанке Марие Лукьяновой из Караганды (1:3), ставшей в итоге победительницей турнира.
В число восьми сильнейших на турнире в Грузии вошел и выступавший в возрастной группе до 11 лет костанаец Дагир Данияров. На групповом этапе он выиграл у Нодара Абуладзе из Грузии (3:1) и проиграл Хусену Искандарову из Узбекистана (0:3), а в четвертьфинале уступил еще одному представителю Узбекистана Амиру Шириеву (0:3), ставшему серебряным призером турнира.
В Египте турнир «WTT Youth Contender» проходил в городе Исмаилиа на стадионе Аль-Кана, и в нем приняли участие спортсмены из Алжира, Египта, Индии, Иордании, Казахстана, Ливии, Люксембурга, Малайзии, Хорватии и Южно-Африканской Республики.
Жания Бекмухамбетова вновь поборолась в турнире за награды в двух возрастных группах. В турнире U13 ее соперницами на групповом этапе стали теннисистки из Египта Хамсс Года, Хана Алродисли, Малак Нассар и Далила Махгуб, и все они были повержены представительницей Костаная с одинаковым счетом - 3:0. В четвертьфинале Бекмухамбетова выиграла у хозяйки турнира Родины Мохармы (3:1), а в полуфинале продолжила череду встреч с египтянками победой над Дарин Абдельсалам (3:1). И в финале «WTT Youth Contender Ismailia» костанайской теннисистке противостояла спортсменка из Египта Нада Эльбадави, выиграв у которой со счетом 3:0, Жания Бекмухамбетова впервые стала победительницей турнира этой серии в более старшей возрастной группе.
В турнире среди своих сверстниц соперницами воспитанницы костанайского настольного тенниса на групповом этапе вновь были только представительницы Египта Фатма Мегахед, Рэнси Эид, Ханин Гад и Малак Нассар. И вновь наша спортсменка одержала четыре победы со счетом 3:0, после которых она вышла в полуфинал, где выиграла у очередной хозяйкой турнира Зейны Фарук - 3:0. А вот в финале еще одна египтянка Мала Заки сумела-таки остановить казахстанку. И Жания Бекмухамбетова, уступив со счетом 1:3, стала серебряным призером турнира в возрастной группе до 11 лет после четырех подряд побед в серии в этой группе.
Жания Бекмухамбетова с наградой за первое место в турнире в Египте / Фото ttfrk.kz
Таким образом Жания Бекмухамбетова, которая тренируется под руководством Юлии Данияровой и первым наставником которой является Лилия Магалеева, в пяти турнирах серии «WTT Youth Contender» этого года завоевала семь медалей, из которых пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая. А спортивный год еще продолжается.
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