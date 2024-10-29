Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев пообещал пересесть на автомобиль казахстанской сборки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Журналисты попросили Шарлапаева прокомментировать, почему он не ездит на произведенном в Казахстане авто и таким образом не рекламирует отечественные продукты среди населения.

"На самом деле, наверное, действительно вы правы: надо пересесть на автомобиль казахстанской сборки. Давайте, я просто попрошу, чтобы мне поменяли машину. Я ездил на Elantra казахстанской сборки, а после смены работы просто не поменял. Сейчас опять пересяду на казахстанскую машину. Думаю, тут вопрос больше такой - что дадут, на том и езжу", - сказал министр на брифинге в правительстве.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов потребовал установить жесткий порядок для ввезенных в Казахстан автомобилей. Он отметил проблему, когда у машин “чудесным образом“ меняют стандарт Евро-2 на Евро-5 после ввоза.

Во время заседания правительства президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева, рассказала о текущем состоянии автопрома в стране.

"Автопром сегодня - это 8 предприятий по производству транспортных средств в Казахстане. За 9 месяцев 2024 года в Казахстане была произведена 91 тысяча автомобилей, индекс промышленного производства составил 86,7 процента. Доля автомобилестроения в общем машиностроении составила 39,4 процента. Основные вопросы отрасли - это вопросы логистики, а также большая проблема ввоза автомобилей в Казахстан, не соответствующих техническому регламенту, с криминальным прошлым", - заявила Макашева.

Как заявил Олжас Бектенов, в Казахстане действительно существует проблема ввоза автомобилей, не соответствующих экологическим стандартам.

"Проблема очень серьезная. Она создает недобросовестную конкуренцию для тех производителей, которые производят (авто - прим.) у нас в стране, в особенности по грузовикам заметно. Необходимо сегодня в протоколе дать поручение", - сказал премьер-министр.

Глава правительства подчеркнул необходимость жесткого контроля за этим вопросом, включая взаимодействие с таможенными органами, лабораториями и органами сертификации.

"Здесь и полиция должна подключиться. Потому что мы создаем условия для развития внутреннего производства, я сам встречался на одном из автомобильных заводов с производителями, они говорят: "Мы производим, но не можем конкурировать с теми, кто заезжает сюда с Евро-2, к примеру, а по документам он Евро-5 становится каким-то чудесным образом". Поэтому здесь надо наводить жесткий порядок", - заявил Бектенов.