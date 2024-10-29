Первые - антитеррористические - проведет Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом сегодня, 29 октября, с 15:00 по 18:00, в районе профилактория «Алтын Дала».

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Как уточнили в пресс-службе департамента полиции, профилакторий находится надалеко от территории бывшего химзавода по Федоровской трассе,

"Основной целью учения является отработка навыков реагирования и взаимодействия государственных органов при возникновении угроз террористического характера, а также минимизация и ликвидация последствий акта терроризма. B этой связи просим граждан соблюдать спокойствие и руководствоваться официальной информацией государственных органов. Отнестись с пониманием к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов", - говорится в сообщении ведомства.

Вторые - тактико-специальные учения - пройдут во второй половине дня в РГУ «Учреждение №38» КУИС МВД РК, расположенном по адресу ул. Киевская 46.

"Эти мероприятия направлены на проверку боевой готовности личного состава для эффективного реагирования в условиях кризиса, а также на совершенствование навыков мобилизации сотрудников для выполнения боевых задач. Призываем граждан соблюдать спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации", - сообщила пресс-служба ДУИС по Костанайской области.

В ведомстве уточнили, что в связи с учениями с 14:00 до 15:00 будет перекрыта дорога по улицам Киевская и 40 лет Октября.