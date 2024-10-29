За последние пять лет Казахстан потратил свыше 6 трлн тенге на развитие автодорог, однако граждане подали более 20 тысяч жалоб на их низкое качество только за 2023–2024 годы, сообщает Informburo.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

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С начала года агентство по противодействию коррупции возбудило 24 уголовных дела, а внешний аудит выявил коррупционные риски на всех этапах, включая планирование, ремонт и контроль качества.



"Уже на первоначальном этапе неправильно определяются проблемные участки. Ремонтируются дороги, на которых недавно проводились работы. Контракты нередко заключаются с подрядчиками без опыта и ресурсов, с одного источника или в условиях картельного сговора. Никем не контролируется привлечение субподрядных организаций. Показала свою недостаточность и многоступенчатая система контроля. Заключения Национального центра качества дорожных активов о выявленных дефектах необязательны для исполнения, а технадзор выполняет свои функции формально", – озвучили итоги анализа в Антикоре.



В агентстве отметили, что усугубляет проблему недостаточная цифровизация. За последние 10 лет на развитие информсистем потратили 16 млрд бюджетных тенге, однако Цифровую карту дорог до сих пор не разработали.

По итогам анализа Антикор подготовил более 90 рекомендаций по устранению коррупционных рисков в этой сфере.



