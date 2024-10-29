Турксибский районный суд Алматы вынес решение по иску к авиакомпании Air Astana о взыскании компенсации морального вреда за инцидент, когда 12-летнюю девочку Зере не допустили на рейс FlyArystan Астана – Уральск. Подробности сообщает Informburo.kz.

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Как следует из данных "Судебного кабинета", производство по гражданскому делу завершили 28 октября.

Адвокат мамы девочки Данильхан Шагатаев сообщил, что суд обязал Air Astana выплатить ей моральную компенсацию в размере 5 млн тенге. Также, по его данным, в сентябре суд обязал авиакомпанию выплатить штраф в размере 3 692 000 тенге в бюджет государства за нарушение авиационного законодательства (также из-за случая с Зере).



"Сначала к нашей претензии отнеслись несерьёзно, пока дело не вызвало общественный резонанс. Так как это был не первый случай, вместе с матерью ребёнка решили идти до конца, чтобы добиться реальных изменений в части обеспечения прав несовершеннолетних пассажиров. И вот уже комитет (гражданской авиации. – Авт.) работает над поправками", – отметил адвокат.



Ранее руководство FlyArystan пыталось добиться мирового соглашения с мамой ребёнка. Они предлагали ей выплату в размере 4 млн тенге.



