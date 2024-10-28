Метеорологи очень осторожно высказываются о том, ждать ли будущей весной большой воды. Однако некоторые предпосылки к тому имеются. И в Костанае на недавнем заседании комиссии по ЧС решили отталкиваться от установки, что паводок 2025 года будет сопоставим с предыдущим.

- В любом случае прошедший паводок не последний для областного центра, масштаб проблем при пиковом поступлении воды мы теперь точно представляем, - сказал на заседании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, - исходя из этого будем действовать.

Против «верхнего» паводка

Город подвержен подтоплению как талыми водами, так и водой реки Тобол, когда емкости водохранилищ переполняются.

- Ситуацию 2024 года можно условно поделить на 2 этапа: верхний и нижний паводок, - сказал на заседании руководитель управления по ЧС Аслан МАХМУТОВ. - Верхний - это пропуск талых вод через лога, каналы, ливневую канализацию в черте города. В связи с ним особую обеспокоенность вызывает район Костанай-2. Прошлой осенью из-за обильных осадков (более 25 дней) и последовавшего подъема грунтовых вод там произошло подтопление жилого сектора. Силами подрядных организаций, коммунальных служб до конца ноября откачивали талую воду с 11 дворовых территорий. Весной из-за снеготаяния ситуация усугубилась. Для ликвидации последствий в районе Костанай-2 был заключен договор на 12 млн тенге на услуги 10 вакуумных автомашин, которые откачали там более 8 000 кубометров воды.

Талыми водами также регулярно подтапливает дачи в садовом обществе «Текстильщик», жилые массивы Дружба и Ударник.

Как впредь город намерен снижать риски верхнего паводка?

Увеличивать объемы вывоза снега, в том числе с дворовых и придомовых территорий, ремонтировать и расширять водоотводные каналы, а также наращивать протяженность ливневой канализации.

Сейчас в Костанае 96 км ливневой канализации, 4 водоотводных канала общей протяженностью около 18 км. ГКП «Костанай-су» к началу ноября должно завершить обустройство 19 объектов ливневой канализации. На эти цели из бюджета было выделено 422 млн тенге. На следующий год планируется сделать еще 19 ливневок на 865,7 млн тенге.

С учетом проблемных районов на предстоящий год подана бюджетная заявка на услуги откачивающих машин - сумма запрашивается вдвое больше прошлогодней, 24 млн тенге.

В жилом массиве Дружба запланировано укрепить водоотводной канал вдоль улицы Луговой железобетонными плитами, обустроить водопропуски по улицам Школьной и Садовой.

В ЖМ Ударник должны уложить 18 м трубы с устройством переезда.

Что касается дач «Текстильщик», то там требуется осенью прочистить водоотводный канал длиной 6 050. Кроме того, служба ЧС рекомендует отделу земельных отношений акимата «рассмотреть вопрос выкупа дачных участков в русле прохождения талых вод».

Опасность Тобола

Но основную паводковую опасность несет река. В прошлом году ее водами было подтоплено 5 садовых обществ, жилье в районе Колесные ряды, 4 объекта бизнеса и ДЮСШ - всего 1 530 объектов.

Какова стратегия противодействия нижнему паводку?

Акиму докладывали, что уже заготовлен инертный материал, мешкотара, подготовлена бюджетная заявка на приобретение дополнительно 10 мотопомп, водоналивной дамбы, заключены меморандумы на питание 4 000 человек и размещение 1 500, на предоставление 10 автобусов для эвакуации. Сформирована группировка из 400 человек и 396 единиц техники.

- Нужно собрать информацию: актуальные телефоны всех подрядчиков, кто может возить инертные материалы, предоставить экскаваторы, фронтальные погрузчики. И нужно провести пару учений. В организациях четко должны знать, у кого всегда должен быть готов тревожный чемоданчик для экстренной работы во время паводка, - перечислял Марат Жундубаев, - мы должны понимать, сколько людей в случае чего сможем привлечь: курсантов школы МВД, военнослужащих-контрактников. Весной приходилось принимать решения на ходу, а нужно планово... Мы демонтировали Малый мост. Правильно сделали. Он создавал затор... Увидели, что лед можно было раньше взрывать, но не было взрывчатки. Сейчас мы ее заказали.

Страхуйтесь и не сидите

Аким отдельно высказался в адрес предпринимателей, чей бизнес располагается близко к реке.

- Если будет паводок, сравнимый по объему с прошедшим, и если кто-то надеется, что будет компенсация, - не стоит. Надо страховать бизнес, - сказал он. - Это большое дело, что президент в этом году поручил помочь предпринимателям. Но ведь каждый, кто брал землю около Тобола да еще и судился с акиматом, чтобы дали там место, он же осознавал риски. Так что предупреждаю - страхуйте.

На совещание были приглашены председатели дачных обществ, которые пострадали от паводка. Им Жундубаев тоже сказал, что государство бесконечно помогать не будет:

- Не сидите, свесив руки, готовьтесь - моторы, генераторы, насосы убирайте.

И наконец - жилье. В Костанае завершается утилизация 110 аварийных домов. А 66 после паводка все-таки признаны пригодными для ремонта. Опять же управление по ЧС просит акимат рассмотреть вопрос о заблаговременном выкупе земельных участков в Колесных рядах и по улице Тобольской.

- Согласен, если будет второй сильный паводок, эти 66 домов не выдержат, - сказал Марат Жундубаев, - мы с людьми сейчас там отрабатываем. Они почти все за то, чтобы мы предоставили компенсацию и изымали земельные участки. Когда уберем из опасной зоны все дома, тогда решится вопрос на будущее. Никакого жилья там вообще быть не должно. Трава пусть растет. Что дальше - видно будет.

Справочно. По данным филиала РГП «Казводхоз», сейчас сброс с Каратомарского водохранилища, основного для Костаная, составляет 30 кубометров в секунду. Аким города спросил, какой показатель сброса будет пограничным для города, после какого значения возникает угроза подтопления.

- До 200 кубометров вода будет уходить нормально, не принося проблем, - заверил заместитель директора филиала РГП «Казводхоз» Кайдар КОСУЛБАЕВ. - Превышать это значение до весны не планируем.

На сегодня суммарная свободная емкость Верхне-Тобольского и Каратомарского водохранилищ составляет 521 млн кубометров. На Каратомарах находится 302,6 млн куб. м воды при проектной мощности 586 млн куб. м, заполненность - 52%.

Фото Галины КАТКОВОЙ