По прогнозам синоптиков, во вторник, 29 октября, на севере, юге и востоке Костанайской области ночью ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололёд. Ночью и утром на севере и западе - туман.

В среду, 30 октября, на севере и западе прогнозируется дождь со снегом, днём – дождь. В ночные и утренние часы на севере и западе – туман, гололёд. Такая синоптическая ситуация возможна и в четверг, 31 октября.

В Костанае в ближайшие двое суток переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман.

- Во вторник ночью по области температура будет в пределах от 0 до 5 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – Днём ожидаем 1-6 градусов выше нуля. В среду ночью термометры покажут 0…-5°С, на юге +3°С. Днём столбики термометров поднимутся до значений 5-10°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -1…-3°С, днём 3-5°С. В среду: ночью -1…-3°С, днём 5-7°С.

Во вторник прогнозируется северо-западный ветер, в среду - юго-западный. Ожидаемая скорость ветра в ближайшие двое суток - 9-14 м/с по области и 7-12 м/с в Костанае.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ