Турнир, посвященный 75-летию одного из самых разносторонних спортсменов не только Костанайской области, но и Казахстана Александра Петровича Калашникова, прошел в Шахматном клубе 27 октября.

У Калашникова долгая и насыщенная трудовая и спортивная жизнь. С детства увлекся спортом. Окончив школу в 1967 году, сразу поступил на факультет физической культуры Кустанайского пединститута. После окончания института отслужил в армии. Так совпало, что Калашников и автор этих срок проходили службу в одной роте саперного батальона танковой дивизии в Средне-Азиатском военном округе.

По окончанию службы работал заведующим учебно-спортивным отделом ДСО «Спартак», тренером. В 1983 году направлен в млицию, где в 1988-м был награжден нагрудным знаком «За отличную службу в МВД». Завершил службу в звании полковника.

С 2001 года работает в Костанайском филиале Челябинского государственного университета. Доцент.

Как сказано в ставшей библиографической редкостью книге «Летопись о мифах, легендах, ветеранах спорта Костанайской области» (2008 г.), Александра Петрович Калашников был многократным победителем и призером самых престижных соревнований, «принимал участие в пяти чемпионатах СССР по летнему многоборью ГТО. В 1979-м стал вторым, а в 1980-м - и чемпионом республик Средней Азии по многоборью ГТО. В 1987 году выполнил норматив мастера спорта СССР по многоборью. Бронзовый призер чемпионата мира по полиатлону» (1995 г.).

При всем этом юбиляр отличается скромностью, сдержанностью, дружелюбием в отношении коллег и товарищей.

В посвященном юбилею турнире приняли участие 26 человек самых разных возрастов, среди которых были и коллеги Александра Петровича. Играл и сам юбиляр.

Участников разделили на три подгруппы. Призеры в каждой подгруппе получили небольшие денежные призы. Трое же победителей встретились в финале. Первое место, а с ним и золотую медаль завоевал опытный КМС Валерий Николаев. Вторым стал завсегдатай шахматного клуба Касымбек Асылбеков. Почетное третье место заслужил сам юбиляр.

Уместно упомянуть о достойной игре многолетних коллег Калашникова 86-летнего Тулебая Калиевича Нуртазенова (ныне на пенсии) и кандидата философских наук Дениса Анатольевича Качеева, занявшего в своей подгруппе второе место.

Фото предоставлены организаторами турнира



