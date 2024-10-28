Около этого объекта располагались частные дома, сейчас территория огорожена забором, за ним - остатки строительного мусора после демонтажа. От строений освобожден участок площадью 0,8 га.

- В ближайшие дни все вывезти, территорию рекультивировать, забор убрать, - сказал сегодня, 28 октября, на аппаратном совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Сделать так, будто домов там и не было.

Как докладывал на предыдущем совещании руководитель отдела земельных отношений Марат ТЕМИРБАЕВ, акиматом города принудительно изъяты для государственных нужд 9 земельных участков в указанном районе. По 8-ми из них стороны пришли к согласию и были заключены договора выкупа земельных участков и жилых домов. По одному участку, в связи с несогласием собственника, изъятие осуществлено в судебном порядке.

- После рекультивации территории планируется проведение реконструкции самого аквапарка с расширением, благоустройство прилегающей парковой зоны, а также обустройство парковочных мест, - сказал Темирбаев.

По данным акимата, за период 2022 – 2024 годы на территории областного центра «в рамках реализации проектов по благоустройству города и реконструкции автомобильных дорог» было проведено принудительное изъятие 16 земельных участков общей площадью 2,1280 га с выплатой денежного возмещения собственникам в размере 596,7 млн. тенге.

Например, изъята часть земельного участка в мкр. Береке для строительства теннисного центра, собственнику выплачена компенсация в размере 11,1 млн. тенге.

По двум земельным участкам – по ул. Тәуелсіздік для организации правоповоротного съезда и в мкр. Юбилейный для строительства детского сада - проведена процедура изъятия для государственных нужд путем предоставления аналогичных участков в других районах города.

Процедура принудительного изъятия земельного участка состоялась по адресу пр. Абая, 135. Там стоял последний частный дом в районе Жана кала. Освобождена территория 0,0515 га. Власти заявляют, что она войдет в уже существующий сквер и будет соответственно обустроена.

Открыт проезд по улице Рабочей, участок которой в границах ул. Бородина-Чехова до недавнего времени был перегорожен бетонными плитами. Земля находилась в частной собственности. Аакимат устанавливал для обеспечения беспрепятственного проезда публичный сервитут, но собственник не соглашался. Пришлось обращаться в суд, сейчас ограждение убрано, препятствий для проезда нет, остается обустроить тротуар, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.