В с. Харьковском Мендыкаринского района прошёл первый областной опен-турнир по быстрым шахматам на кубок Героя труда РК Сайрана Буканова. В соревнованиях участвовало 60 шахматистов в возрасте от 8 (Ансар Демисенов) до 85 лет (Асхат Закиров).

Участие двух гроссмейстеров, Нурлана Ибраева (Астана) и Петра Костенко (Костанай), не только добавило турниру статуса, но и предельно обострило борьбу за главный приз в полмиллиона тенге. Общий призовой фонд составил 2 070 000 тенге.

- Надо заниматься шахматами особенно с сельскими детьми - у них очень большой потенциал, - считает Герой труда РК, организатор турнира Сайран БУКАНОВ. - На развитие спорта в республике выделяются большие средства, но много их оседает в городах, а в районы попадает по остаточному принципу, хотя около 30% казахстанцев живёт на селе. Я мог организовать такой турнир и в городе, но зачем, если я сам родом из аула, если у нас в Харьковском есть все условия для проведения? Надо поднимать престиж районных турниров. И мне обидно стало, что не все районы прислали своих шахматистов, хотя везде есть ответственные лица. Шахматы - не такой уж затратный вид спорта. Что стоит, например, акиму сельского округа посадить в машину троих спортсменов? Даже с моего Мендыкаринского района были представлены не все сельские округа. Прямо хочу спросить у их акимов - почему? Добавлю, что были и, напротив, энтузиасты из глубинки, возглавившие свои представительные делегации.

Победителем турнира и обладателем Кубка стал гроссмейстер из Астаны Нурлан Ибраев, набрав одинаковое количество очков (8 из 9) с костанайцем Чингизханом Саржановым, который назван вторым по дополнительным показателям. Шахматная бронза досталась нашему земляку Петру Костенко. Лучшими в возрастной группе до 12 лет стали Иман Набиев, Родион Филиппов и Альазиз Смагулов, среди их более старших товарищей по игре (моложе 18 лет) первенствовали Жанали Избасар, Аян Умурканов, Багдат Тукатов.

- Турнир прошел на высоком уровне, - отметил исполнительный директор Федерации шахмат Костанайской области Павел РУСАНОВ, - мы обеспечили всех участников и сопровождающих горячим обедом за счёт организатора соревнований. Тут же провели переговоры с представителями других районов насчёт передачи эстафеты турнира, и на наш призыв горячо откликнулись карасуляне.

Среди спортменов Мендыкаринского района лучший результат показал Куаныш Байгазинов.

У ветеранов первым с призом 200 000 тенге и почётным Кубком стал Владимир Ещенко (на фото в центре), вторым - Валерий Николаев, а замкнул тройку призёров Валерий Пилипенко.

Все призёры отмечены памятными медалями и дипломами. Шахматные кони готовы к новой «байге» по районам области. Дело за принимающей стороной.

Фото предоставлено Федерацией шахмат Костанайской области