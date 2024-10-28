Для этого нужно будет не только пройти биометрическую идентификацию, но и воспользоваться ЭЦП, сообщает Informburo.kz.

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С 1 января 2025 года при оформлении онлайн микрозайма в Казахстане вводится обязательное одновременное применение как биометрической идентификации, так и электронной цифровой подписи, сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов в ответе на депутатский запрос.

По его словам, также для микрофинансовых организаций до перевода денег клиенту требуется идентифицировать принадлежность ему банковского счёта или платёжной карты. В целом, к банкам и МФО установлены требования о необходимости использования как минимум двух методов проверки, биометрии и ЭЦП. Кроме этого, банки при осуществлении платежей и переводов направляют клиенту проверочный код на его мобильный номер.

Финрегулятор рекомендует банкам при оформлении онлайн-кредитов давать одобрение заявки не ранее, чем на следующий день после её подачи, тем самым вводится период "охлаждения", когда клиент может отказаться от навязанного ему мошенниками кредита. Глава Нацбанка напомнил, что граждане имеют право установить добровольный отказ от получения займов. На сегодня этой возможностью воспользовались уже около 700 тысяч казахстанцев.

"Учитывая принимаемые меры по ужесточению процедур выдачи онлайн-кредитов, а также необходимость наработки практики по новым законодательным нормам, полагаем, что введение полного запрета (на выдачу онлайн-кредитов. – Авт.) является преждевременным и может негативно сказаться на доступности финансовых услуг для граждан и бизнеса", – заключил Тимур Сулейменов.



