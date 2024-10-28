Певица Акбота Керимбекова раскритиковала правительство и коллег из шоу-бизнеса за массовое присуждение государственных званий, передает «Голос народа».

Фото: instagram/botakerim

Артистка отметила, что сама до сих пор не получала государственных наград.

«Началась бесплатная раздача наград. О... Боже, что это за звания такие? «Ерен еңбегі үшін», «Құрмет», «Парасат», «Даңқ». У казахов еще остались громкие слова? Ежегодно эти звания получают сотни человек. Пусть получают, но соответствует ли нынешнее состояние нашего государства такому количеству наград? Дома меня иногда спрашивают: «Ты поешь уже 30 лет, а у тебя есть какие-нибудь звания?» Дорогие мои, я не пела ради правительство. Наверное, правительство не награждает тех, кто не поет для него.

Теперь, даже если меня будут ставить рядом с теми, кто имеет все эти звания, люди все равно узнают и оценят меня, даже если у меня нет ни одного государственного титула. Это и есть настоящее счастье. Думаю, я права. Надеюсь, мое мнение не воспримут как зависть. Кстати, почему бы правительству не наградить званием легенд казахского TikTok, которые, как кажется, важнее всей казахской истории? Или вы им тоже завидуете?» - написала певица.