В Ташкенте прошли чемпионат Азии среди мужчин и женщин, а также первенства континента среди юниоров и юниорок (15-17 лет) и юношей и девушек в двух возрастных категориях (12-14 и 10-11 лет) по одной из разновидностей таэквондо - таэквондо GTF (Global Taekwondo Federation - Глобальная федерация таэквондо).

Призеры чемпионата Азии по таеквондо GTF (слева направо) Матвей Лаптев, Алина Шарипова, Ерганат Есназар, Ратмир Хорошилов и Нурмухан Издибаев / Фото instagram.com/first_gtf_club

Прошедшие в столице Узбекистана соревнования стали историческими для представителей этого вида спорта - чемпионат Азии состоялся впервые в истории таэквондо GTF, хотя чемпионаты мира по этому направлению таэквондо проводятся более 25 лет. За призовые места боролись около 600 спортсменов из 18 стран.

Сборная Казахстана в Ташкенте была представлена таэквондистами из всех регионов. Костанайскую область в ней представляли воспитанники старшего тренера области Нургисы Издибая, директора федерации таэквондо GTF Костанайской области. Мастер спорта РК Нургиса Издибай - опытный спортсмен, в свое время успешно выступил в 2021 году на чемпионате Европы, а в октябре 2022 года в Тбилиси стал обладателем Кубка мира по таэквондо GTF в весовой категории до 70 кг.

Чемпионат и первенства Азии проводились в таких дисциплинах, как непосредственно поединки, а также поединки до первого результативного действия (до первого попадания) и выполнение технических комплексов. Причем соревнования в этих трех дисциплинах были как личными, так и командными, требующими от участников не только высокого уровня подготовки, но и умения действовать слаженно. Эти дисциплины развивают командный дух и чувство единства, что является важной составляющей философии таэквондо.

Костанайские таэквондисты были представлены в трех возрастных группах и во всех трех сумели завоевать в общей сложности 15 медалей, в том числе одну золотую, шесть серебряных и восемь бронзовых.

Титул победителя первенства Азии среди юношей 10-11 лет в поединках завоевал Ерганат Есназар, выступавший в весовой категории свыше 53 кг. Кроме этого, на счету нашего самого юного участника 2-е место в поединках до первого попадания, а также серебро в командных спаррингах и бронза в командных спаррингах до первого попадания.

Трехкратным призером чемпионата Азии среди мужчин (18-37 лет) стал Нурмухан Издибаев, занявший второе место в поединках в весовой категории до 58 кг и ставший обладателем командной «бронзы» в спарринге до первого попадания. На счету Нурмухана и серебряная медаль в командных соревнованиях по выполнению технических комплексов. Эта дисциплина, называемая еще командный хьёнг, представляет собой комплекс, состоящий из основных атакующих и защитных движений, при ее выполнении оценивается синхронность движений, техника выполнения и общий уровень мастерства команды.

В соревнованиях среди мужчин Жанибек Асанов завоевал две бронзовые медали в личных поединках в весовой категории до 76 кг и в командных спаррингах и стал обладателем серебряной медали в командных соревнованиях по выполнению технических комплексов.

Еще пять медалей завоевали костанайцы в возрастной группе 12-14 лет. Алина Шарипова заняла третье место среди девушек в весовой категории до 40 кг, а Ратмир Хорошилов стал третьим призером среди юношей в личных поединках до первого попадания в весовой категории до 40 кг, занял третье место в выполнении технического комплекса, включавшего 11 упражнений, и завоевал серебряную медаль в командных соревнованиях по выполнению технических комплексов. И еще одна бронзовая медаль на счету Матвея Лаптева, занявшего третье место в команде в спаррингах до первого попадания.