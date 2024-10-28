Россия требует государственных преимуществ и льгот (преференций) по проектам строительства теплоэлектроцентралей в трех городах Казахстана, передает КазТАГ. Ранее две страны подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики РК и РФ о сотрудничестве.

Отметим, что протокол еще не подписан и отдельные его пункты находятся на согласовании сторон.

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Ранее были озвучены цифры по ожидаемым электрическим мощностям: Кокшетау – э/м – 240 МВт, т/м – 520 Гкал/час), Семей – э/м – 360 МВт, т/м – 1200 Гкал/час и Усть-Каменогорск – э/м – 360 МВт, т/м – 1002 Гкал/час. Уполномоченными организациями от Казахстана за реализацию проекта определено АО «Самрук-Энерго», а от России – ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт».

Межгосударственная комиссия приняла к сведению:

– подписание 29 августа 2024 года контракта на разработку проектно-сметной документации по проекту строительства ТЭЦ «Кокшетау» между ТОО «Кокшетауская ТЭЦ» (специализированная проектная компания, аффилированная АО «Самрук-Энерго») и ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт»;

– готовность российской и казахстанской сторон осуществить совместную подготовку мастер-плана комплексного использования водноэнергетического потенциала трансграничной реки Иртыш, с учетом планируемого строительства в Казахстане 2-й очереди Шульбинской ГЭС и Семипалатинской ГЭС.