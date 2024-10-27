Госкорпорация "Правительство для граждан" передаёт часть функций ЦОНов бизнесу. Пресс-служба госкорпорации объявила о приёме заявок от представителей бизнеса, которые хотят стать партнёром для оказания государственных услуг, сообщает BES.media

Фото с сайта 365info.kz

Предусмотрены три вида сотрудничества: а) агент госкорпорации – предоставление госуслуг от имени госкорпорации с возможностью получения оплаты за работу; б) партнёр системы – создание собственного центра обслуживания населения для оказания госуслуг; в) доверительное управление ЦОН – управление центрами обслуживания населения с целью предоставления гражданам высококачественных госуслуг.

В конце прошлого года парламент принял поправки в законодательные акты о деятельности "Правительства для граждан", которое больше не является единым провайдером в сфере организации работы по приёму заявлений на оказание госуслуг и выдаче результатов. Поправки введены в действие 24 февраля этого года.

Эти услуги передаются субъектам предпринимательства, с которыми будут заключены партнёрские договоры. Таким образом, партнёры могут привлечь больше клиентов на территорию своих офисных пространств, однако их работа из бюджета оплачиваться не будет. Ранее такие услуги оказывали "Казпочта", банки второго уровня через свои приложения и некоторые нотариусы.

Депутат Екатерина Смышляева уточняла, что речь идёт только о приёме заявлений и выдаче готовых результатов. В части непосредственного оказания госуслуг государство остаётся единственным провайдером.

"У частных организаций не будет доступа к этому. Бэк-офисы останутся в руках государства, и это принципиальная позиция", – добавила она.

Фото с сайта bes.media

В апреле министерство цифрового развития утвердило новые правила для бизнеса, который хочет стать партнёром госкорпорации "Правительство для граждан".

Основные требования для заключения партнёрского соглашения:

Защита персональных данных и информации, а также соответствие стандартам безопасности.

Помещения, где будут оказываться услуги, должны соответствовать требованиям госкорпорации, включая наличие систем видеонаблюдения.

Организация не должна находиться в процессе ликвидации или иметь задолженности по налогам.

Партнёры будут подключены к информационной системе ЦОНов и должны обеспечить безопасное подключение. Они будут заниматься приёмом заявлений на госуслуги, выдачей готовых результатов, а также использовать биометрическую аутентификацию граждан при необходимости.

Партнёрская организация обязана:

Обеспечивать равный доступ к госуслугам для всех, включая людей с ограниченными возможностями.

Принимать заявления и выдавать документы с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00 и в субботу до 13.00, без перерывов.

Не требовать от граждан лишних документов, которые можно получить через электронные системы.

Если партнёрская организация нарушит правила, госкорпорация может потребовать устранить нарушения в течение 30 дней, а в случае невыполнения – расторгнуть договор.