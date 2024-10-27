Казахстан стал партнером БРИКС
27 октября 2024, 13:16 | Государство
Казахстан получил статус страны-партнера БРИКС, сообщает Sputnik. Становиться полноправным членом объединения страна пока не планирует.
Фото с сайта tub.mz63.ru
«Пока мы воздержались от подачи заявки на членство, - заявил посол Казахстана в России Даурен АБАЕВ, - и по этому поводу были определенные, подчеркну, беспочвенные инсинуации в СМИ. Мы готовы поддержать все продуктивные инициативы БРИКС, отвечающие нашим национальным интересам. Также наша страна продолжит с пристальным вниманием следить за развитием организации и укреплять продуктивный диалог», - заявил Абаев.
Статус страны-партнера на казанском саммите БРИКС получили еще 12 государств:
Алжир
Беларусь
Боливия
Куба
Индонезия
Малайзия
Нигерия
Таиланд
Турция
Уганда
Узбекистан
Вьетнам
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