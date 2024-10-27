В Минкульте Казахстана считают, что мода на квадробинг быстро пройдет, но они изучают возможные угрозы. Квадробинг - это субкультура, участники которой подражают поведению животных. А как вы относитесь к таким увлечениям? Положительно. Дети общаются друг с другом и реже сидят в смартфонах.

Я согласен с Минкультом, что мода на квадроберов скоро пройдет.

Отрицательно. Это увлечение вредит психике детей и может отразиться на их поведении.

Мне все равно. Не считаю, что квадробинг заслуживает пристального внимания.

