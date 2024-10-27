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Казахстан стал партнером БРИКС

27 октября 2024, 13:16 |  Государство

Казахстан получил статус страны-партнера БРИКС, сообщает Sputnik. Становиться полноправным членом объединения страна пока не планирует.

Фото с сайта tub.mz63.ru

«Пока мы воздержались от подачи заявки на членство, - заявил посол Казахстана в России Даурен АБАЕВ, - и по этому поводу были определенные, подчеркну, беспочвенные инсинуации в СМИ. Мы готовы поддержать все продуктивные инициативы БРИКС, отвечающие нашим национальным интересам. Также наша страна продолжит с пристальным вниманием следить за развитием организации и укреплять продуктивный диалог», - заявил Абаев.

Статус страны-партнера на казанском саммите БРИКС получили еще 12 государств:

Алжир

Беларусь

Боливия

Куба

Индонезия

Малайзия

Нигерия

Таиланд

Турция

Уганда

Узбекистан

Вьетнам