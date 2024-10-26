Уже пятый год подряд (в этом году - уже больше месяца) проводится ремонт дороги между жилыми домами по адресу пр. Аль-Фараби, 141/1-6. Причем в этом году, как и в прошлые разы, дорогу ремонтируют без должной подготовки: на ранее затопленную и высохшую после дождей поверхность будут укладывать холодный асфальт. В таком случае после зимы и весенних паводков ее снова размоет, считают местные жители.

- Тут потом целое болото создается, людям не проехать и не пройти! Тут водокачка от ЖКХ приезжает потом, по 3-4 машины откачивает и куда-то вывозит. Столько воды вот и она стоит тут неделями! Тут даже тротуара нет, а называется проспект Аль-Фараби! - комментирует Анатолий ЧЕРНУШКА. - Такие у нас в ЖКХ специалисты! Деньги налогоплательщиков на ветер! Мы уже вынуждены обращаться в СМИ, чтобы нам сделали наконец-то дорогу, которая останется на долгие годы!

Он отмечает, что еще в советское время на этом месте была хорошая дорога, и она "простояла 30 лет", но в итоге пришла в негодность.

- Причина в том, что здесь часто ездят крупногабаритные автомобили, ходит "Казпочта", которая везет большой состав своей продукции, всегда проходят мощные машины ТОО "Тазалык-2012". Дорога из-за этого разбивается, - добавил Чернушка. - Пять лет назад здесь работала хорошая техника, крупная, которая выложила всю эту дорогу, и на участке возле дома Аль-Фараби, 113, она сохранилась нормально, потому что там ездят только легковые машины.

Уже на протяжении пяти лет местные жители периодически обращались в отдел ЖКХ акимата Костаная, периодически проводились работы, но делали только частичный ремонт, и проблема из года в год не решалась.

Участок дороги возле дома №141/13 заасфальтирован

Пока что участок между домами 141/1-6 засыпали щебнем, другие части дороги - со стороны ЖД вокзала и возле дома № 141/13 - заасфальтированы.

- На данный момент подрядная организация ТОО «Таза Жол Ат» проводит работы по подцепке фрезерованного материала (скол) для благоустройства данной улицы, - ответил на запрос "НГ" заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Алтынбек КАЙРАТУЛЫ. - Работы по асфальтированию данного участка будут включены в план работ на 2025 год и будут выполнены при выделении бюджетных средств.

Фото Андрея СКИБЫ