Новые ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня
26 октября 2024, 16:31 | Государство
С 26 октября вводятся квоты на вывоз бычков и баранчиков из Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:depositphotos.com
Соответствующие правила распределения количественных ограничений и ограничения на вывоз с территории РК сельскохозяйственных животных были утверждены 11 октября текущего года.
Согласно приказу министра сельского хозяйства, вводятся на шесть месяцев количественные ограничения на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны ЕАЭС:
- 85 000 голов бычков старше 12 месяцев;
- овец и коз живых в количестве 120 000 голов старше 6 месяцев.
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