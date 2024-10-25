В 2024 году международная образовательная программа "Болашак" оказалась в центре громкого скандала, связанного с задолженностями студентов. Особенно резонировала история выпускницы Валерии Гавриленко, которая не только отказалась вернуться в Казахстан в 2019 году после окончания учёбы за границей, но и незаконно вывела свои квартиры из-под залога. Поначалу Центру международных программ (ЦМП) не удалось взыскать с неё долг. Лишь в 2024 году "Болашак" выставил её задолженность в почти 30 млн тенге гарантам. Недавно стороны достигли медиативного соглашения, и Гавриленко согласилась погасить свой долг.

Фото с сайта informburo.kz

Добавим, за 2023–2024 годы офис "Болашака" успешно вернул около 4 млрд тенге задолженности, накопившейся у участников международной программы.

Как работают над возвратом средств и что стоит за решением студентов не возвращаться на родину? Об этом в интервью Informburo.kz рассказала председатель правления программы Алия ОСПАНОВА:

Фото с сайта bolashak.gov.kz



– Программе "Болашак" в ноябре исполнится 31 год. Это один из успешных проектов Казахстана, который предоставляет нашим гражданам уникальные возможности для обучения за границей. За прошедшие три десятилетия "Болашак" подготовил около 13 тысяч специалистов, которым выпал шанс обучаться в ведущих университетах мира, включая Лигу плюща (Ассоциация восьми частных американских университетов с высоким качеством образования; название происходит от побегов плюща, обвивающих старые здания вузов. – Ред.) и престижные вузы Азии (National University of Singapore, Tokyo National University, Seoul National University).

Важно подчеркнуть, что из 235 выпускников, лишённых стипендии за 30 лет, это не только те, кто остался за границей. Чаще всего это люди, которые не смогли завершить обучение в зарубежных вузах. Многие казахстанские студенты, поступив в такие престижные университеты, как MIT, Стэнфорд или Оксфорд, не могут справиться с программой, их отчисляют. В результате они не получают диплом, а это нарушение главной цели программы – подготовка квалифицированных специалистов.

Когда стипендиат не привозит диплом, мы связываемся с университетом, и если подтверждается факт отчисления по академической неуспеваемости, то начинаем процесс возмещения средств. Это может стать серьёзным стрессом для студентов, особенно если они заложили свою недвижимость в качестве обеспечения, ведь они обязаны вернуть государственные средства. Тем не менее системная работа в этом направлении принесла свои результаты: только за последний год нам удалось вернуть в бюджет около 4 млрд тенге.

Стипендиаты, которые остаются жить за границей, делятся на две категории. Первая категория – это те, кто не смог успешно завершить обучение из-за академической неуспеваемости, они устраиваются на работу и возвращают потраченные на их обучение деньги. Вторая категория – это выпускники, которые отучились, вернулись в Казахстан, отработали установленный срок и через 5, 7 или 10 лет уехали за границу.

Обмен опытом и работа в международных компаниях – это положительная тенденция. Например, американские граждане, прошедшие обучение в США, Китае, Сингапуре, также отрабатывают в своей стране, а затем уезжают за границу, чтобы получить новый опыт. У нас тоже есть такие стипендиаты, которые после возвращения из-за границы, отработав 5 лет, уехали работать в тот же Google, а затем вернулись в Казахстан, чтобы развивать IT-сообщество, используя полученные знания и навыки. Это показывает, что на наших стипендиатов есть высокий спрос и их возвращение в страну способствует её развитию.

– Какая работа ведётся с должниками по возврату бюджетных средств сейчас, в том числе по делу Валерии Гавриленко?

– Основным показателем успешной работы стала значительная сумма государственных средств, которую мы смогли вернуть в бюджет. Ранее большие сложности возникали из-за отсутствия цифровой системы. Это затрудняло мониторинг и выявление местонахождения стипендиатов. Кроме того, нам удалось внедрить определённые бизнес-процессы для эффективного возврата средств. Мы также наладили сотрудничество с палатой судебных исполнителей.

Одним из известных случаев, несомненно, стало дело Гавриленко, которое мы выявили в процессе цифровизации. Мы обнаружили, что существует значительная сумма с нарушениями, и начали судебный процесс. Этот случай привлёк внимание СМИ, мы максимально прозрачно комментировали каждый этап судебного разбирательства. В результате мы достигли медиативного соглашения, по которому стипендиат полностью возвращает средства, а гаранты освобождены от ответственности.

Необходимо контролировать расходование государственных средств, чтобы успешно реализовывать процесс их возврата в случае необходимости. Для этого важно правильно настроить все процессы и, конечно, оцифровать их, потому что в современном мире без цифровых технологий очень сложно. Мы уже выявили и отработали много кейсов и продолжаем получать обещания о возврате средств, однако точное количество таких случаев назвать не могу.