В Павлодаре в рамках регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги завершилась первая двухматчевая гостевая серия «Тобола», соперником его в которой стал местный БК «Иртыш».

С мячом лучший игрок матча Антон Быков / Фото vk.com/bctobol

Первый прошедший накануне в спортивном комплексе СДЮШОР №2 матч между этими командами принес первую в чемпионате победу костанайскому клубу (107:74).

Главный тренер БК «Тобол» Тимур Султанов оставил без изменений стартовую пятерку на второй поединок - Шаим Куанов, Адильхан Марат, Антон Быков, Василий Петришинец и Константин Двирный.

В первые полминуты игры команды обменялись штрафными бросками, после чего гости стали уходить в отрыв, который к середине четверти составил 14 очков. А к началу второго игрового отрезка «Иртыш» уступал уже 27 очков - 11:38.

Во второй десятиминутке хозяева превзошли самих себя в первой четверти, набрав больше чем в два раза очков - 26, но все равно уступили в ней, и к большому перерыву отставание павлодаркого клуба перевалило за три десятка очков - 37:69.

Как и в первой встрече, после перерыва игра немного выравнялась, и как результат - минимальное за весь матч отставание хозяев в четверти (21:23), что не могло остановить «Тобол», неумолимо приближавшийся к своему второму подряд 100-очковому рубежу - 58:92.

Константин Двирный начинает атаку «Тобола» / Фото vk.com/bctobol

И через две минуты после начала заключительного игрового отрезка это все же произошло - 61:100. И вновь счет стал трехзначным после точного трехочкового броска в исполнении Константина Двирного. Главный тренер «Иртыша» сербский специалист Бранислав Грегорич даже взял после этого единственный раз в матче тайм-аут, чтобы как-то сбить наступательный порыв баскетболистов костанайского клуба. В итоге «Иртыш» потерпел второе поражение от «Тобола» с еще большим, чем накануне, счетом - 72:111 (11:38, 26:31, 21:23, 14:19).

И третья часть очковой копилки костанайского клуба в этом матче на счету Антона Быкова, набравшего 38 очков, а также записавшего на свой счет третий в чемпионате дабл-дабл, совершив еще и 24 подбора. На счету Адильбека Битенова 21 очко, Константина Двирного - 14, Максима Калюжного - 11, Василия Петришинца - 10, Павла Ильина - 8, Шаима Куанова - 5 и Адильхана Марата - 4.

Следующие матчи БК «Тобол» проведет 27 и 28 октября в столице республики, где будет играть с «Астаной».