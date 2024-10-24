Об идее унифицировать и упростить налогообложение сельскохозяйственного бизнеса немало копий сломано. Трещат они не один год. Недавно ломать их продолжили в Костанае, на выездном заседании Комитета по аграрным вопросам мажилиса парламента РК. Вроде в понимании продвинулись, но опять не договорились.

Вопрос об этом налоге встал в контексте сохранения качества, плодородия сельхозугодий. Председатель комитета Серик ЕГИЗБАЕВ проинформировал о том, что депутаты располагают данными о деградации на сегодняшний день 100 млн га казахстанских земель.

- Это, на минутку, в четыре раза больше нынешнего посевного клина республики, - подчеркнул Егизбаев.

Он поддержал предложение акима Костанайской области срочно принять закон об эффективности использования земельных ресурсов и повышении плодородия почвы.

Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров (второй справа) представил позицию партии Respublica

- Вот мы сейчас кричим, что у того фермера землю забрали, у другого, миллионы гектаров государству вернули. Но какие земли забираются? Которые никому не нужны, - включился в разговор мажилисмен Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ, - за качеством земель надо следить через единый аграрный налог. Это единственный способ повысить эффективность гектара. Человек, который с него мизер получает, но платит по полной, сам отдаст землю, что каждый день бьет его по карману. Наша фракция (партии Respublica - «НГ») инициировала поправку в Налоговый кодекс, будем с ней стоять до конца. Не надо бояться снижения налоговых поступлений, наоборот, мы избавимся от дармоедов, которые истощают землю, и она попадет в руки добросовестных людей, которые умеют с ней работать.

Ходжаназаров добавил, что недавно представители фракции встречались с руководством Комитета государственных доходов, там «обеими руками за» аграрный налог. А тормозит его продвижение, по его словам, министерство сельского хозяйства. В частности, директор департамента финансовых инструментов МСХ Жанар МАХАНОВА, которая тоже приехала в Костанай. Ее попросили поделиться аргументами.

Директор департамента МСХ Жанар Маханова сказала о позиции министерства

- Налог един для всех, расчет идет от площади и в зависимости от балла бонитета земель, - сказала она. - Что делать с откормочной площадкой, что делать с молочно-товарной фермой? В хозяйстве есть откормплощадка, сельхозпроизводитель, чтобы уйти на единый аграрный налог, берет себе 100 га земли, он будет платить с нее, а «выхлоп» с откорма у него будет гораздо больше, чем у того, кто имеет 1000 га. У меня только в этом вопрос. Как здесь отрегулировать все.

Ходжаназаров заявил, что не надо все усложнять. Есть в хозяйстве откорм, вообще животноводство, пусть там будет бухгалтерия и стандартное налогообложение. Единый аграрный налог должен применяться только в растениеводстве, речь больше о стимулировании работы с землей.

- Вы же понимаете, если в ТОО есть элеватор или кормоцех, то их работа погектарно налогом облагаться не может. В конце концов, у этих видов деятельности и ОКЭД другой, - добавил он. - Я от вас ждал вопроса совершенно другого плана: о вариативности этого налога. Есть торгайская земля, а есть федоровская, и не могут торгайские предприятия с гектара платить так, как федоровские. Плодородие разное. Но не только оно. Осадки для отдачи гектара ведь тоже имеют значение. Где-нибудь в Денисовском районе балл бонитета тоже может быть 40, а осадков выпадает всего 50 мм, и урожайность будет соответствующая. То есть здесь много нюансов, из чего ставки налога определять. Градацию выработать - вот это самое сложное.

Сказали свое слово и костанайцы. Областная ассоциация сельхозтоваропроизводителей, как уже писала «НГ», сделала расчеты по конкретному хозяйству, готова направить депутатам, в МСХ. Но взгляд у наших отличается и от минсельзовского, и от «республиканского».

- Странно вы рассуждаете, - сказал, обращаясь к Махановой, директор ТОО «ПКФ «Кайрат» Туремурат УТЕПОВ, - если есть откормплощадка, предприниматель 100 гектарами не обойдется, ему 10 000 га нужно, чтобы скот кормить. Это первое. И второе - вполне можно содержание скота учесть в ставке налога, берите его с головы скота. Расчеты можем предоставить.

Одним словом, пока не только у оппонентов, но и у товарищей полного согласия нет. Однако председатель Аграрного комитета подчеркнул, что пока новый Налоговый кодекс РК находится в работе у депутатов, этим грех не воспользоваться. И в рабочем порядке единую позицию по аграрному налогу выработать надо.

Фото Галины КАТКОВОЙ