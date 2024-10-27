Жители Костаная все чаще сталкиваются с крысами. Их видят при наступлении темноты на мусорных площадках, встречают в подвалах. А в некоторых местах грызунов можно увидеть днем, как, например, в низине возле кольца на проспекте Абая. Там они снуют возле огромных труб теплотрассы, часто попадаясь на глаза прохожим и вызывая самые неприятные чувства.

Эти гости могут войти в дом, минуя двери / Фото dzeninfra.ru

Комнатная собачка дьявола - так называли крысу в средневековье. В те времена невозможно было защитить жилище от визитов этих неприятных гостей. Сначала Европу одолевали черные крысы, а потом их повсюду вытеснили более крупные и успешные серые крысы (они же норвежские, они же пасюки).

Даже взрослый пасюк может пролезть в отверстие диаметром 5 см. А видели кадры, как крыса выныривает из унитаза? Это не фейк, они могут задерживать дыхание, плыть вверх по трубе и появляться на любом этаже. Их сообразительности хватает, чтобы периодически делать «дозаправки» воздухом по пути. Поэтому, если вы живете на 9-м этаже, не факт, что вам ни разу не придется столкнуться с крысой в своем санузле или на кухне.

Секрет их успеха

У Альфреда Брэма находим такое описание: «умный, хищный, бесчисленный народ». Крысы и впрямь очень умны, вспомним только тот факт, что подозрительную пищу пробует одна крыса, остальная группа наблюдает за ней. Если «дегустатор» погибает, остальные к этой еде не притрагиваются. Более того, сведения о подозрительных приманках крысы могут передавать через поколения.

Да и про крыс, бегущих с корабля, все слышали с детства. Это действительно так и было. Но никакой мистики нет, пророков и ясновидящих среди грызунов не ищите. Крысы жили и кормились в трюмах деревянных судов и первыми замечали даже незначительную течь. В ближайшем порту они предпочитали сойти на берег и искать себе новое пристанище, чем пойти ко дну вместе с недальновидными двуногими.

Крысы показывают завидную сообразительность, когда им нужно достичь цели, а цель чаще всего - еда.

Прожорливость крыс беспримерна. Они всеядны, поэтому легко находят себе пропитание. Есть библейское описание поражения громадной армии ассирийского царя Сеннахерима египетскими крысами. Ночью, когда воины спали, крысы обгрызли все тетивы на луках и все ремни на щитах. Возможно, это не более чем библейский миф, но крысы могут это сделать легко.

Или вот история из жизни таежных охотников. Отправляясь на промысел зимой, охотники налепили 500 пельменей, чтобы взять с собой. Выставили подносы с пельменями в сени, чтобы те заморозились, и легли спать. Утром встают - ни одного пельменя нет! И только цепочки крысиных следов указывают на воровскую банду.

Бесчисленность крысиного народа объясняется их невероятной скоростью развития и размножения. Крыса достигает половой зрелости в возрасте чуть более 2 месяцев и может снова спариваться уже через 2 дня после родов. Причем спариваться направо и налево, с разными самцами, до 20 раз в сутки. Да уж, горячие штучки… Впрочем, сексуальное поведение крыс регулируется гормонами, а на их выработку очень сильно влияют факторы внешней среды, такие как питание, температура, освещение... В человеческом жилище, разумеется, крысы находят тот комфорт, которого нет в дикой природе. Почему бы и не размножаться круглый год?

Беременность длится 22-24 дня. В помете может быть до 12-18 детенышей. Рекордное число крысят в одном гнезде - 25 штук! Но тут мог иметь место киднеппинг. Иногда очумевшие от материнского инстинкта мамаши воруют чужих детей, перетаскивают к себе и ухаживают за всеми. Бывает, две такие озабоченные мамки по нескольку раз в день воруют друга у друга детей в погоне за многодетностью.

В год серая крыса может приносить потомство от 6 до 10 раз! Впрочем, 10 - это рекорд рекордов и то в условиях лаборатории (в подвале такое вряд ли происходит). Но даже 6-8 раз в год - очень высокий показатель. Из всех видов крыс серая - самая плодовитая.

Правда, жизнь у крыс короткая - 2-3 года. Многие не доживают и до двух лет. Однако короткая жизнь компенсируется интенсивностью воспроизводства, поэтому рост популяции обеспечен.

Вечная борьба

В США недавно опубликовали рейтинг самых «крысиных» городов. Подсчитывалось не общее поголовье пасюков, а их количество на единицу площади. На первом месте Чикаго, на втором - Лос-Анджелес, на третьем - Нью-Йорк. Про Чикаго американские зоологи говорят: если вы находитесь в этом городе, то ближайшая к вам крыса не более чем в двух метрах от вас. Но многие жители Чикаго утверждают, что не видят никаких крыс и все это ложь. Ну, они, может, и не видят крыс, но крысы-то их видят. Просто далеко не всегда грызуны наглеют настолько, чтоб расхаживать, не таясь, средь бела дня. Но будучи зажатой в угол крыса может броситься и на кошку, и на собаку, и на человека.

По ночам на мусорных площадках пируют крысы /Кадр из видео читателя «НГ»

Нетрудно заметить, что чем крупнее город, тем больше он облюбован крысами. Это связно с большим количеством пищевых отходов (ведь невозможно сразу вывозить весь мусор) и множеством уютных мест для жизни грызунов (теплые подвалы, склады).

Есть города, где сама архитектура никогда не позволит избавиться от полчищ крыс. В старых европейских городах с разветвленной сетью подземных ходов, тоннелей, катакомб крысы всегда найдут надежное убежище, полностью выкурить их оттуда практически невозможно.

Рассчитывать на защищенность от крыс современного жилища не стоит. Если крысам надо куда-то забраться, они способны прогрызть даже бетон.

А если пробрались туда, где хранятся продукты, то все, что не съедят и не понадкусывают, могут сделать заразным своими выделениями. Да что продукты и предметы, иногда даже подышав воздухом в помещении, где водятся грызуны, можно заразиться опасной болезнью - туляремией. А кроме нее, крысы переносят лептоспироз, иерсинеоз, сальмонеллез, бешенство. И, конечно, «черная смерть» - чума, выкосившая в средние века чуть ли не половину населения Европы, тоже не без участия крыс распространялась.

Мало того, что несут всяческую заразу - и материальный ущерб они приносят немалый. Еще в 70-х годах прошлого века была такая статистика: в Юго-Восточной Азии до 60% урожая риса «забирали» грызуны. Правда, следует оговориться, что в эту армию обжор входят не только крысы, но и мыши. Но сам факт того, что крестьянин больше трудился не на себя, а на хвостатых грабителей, просто ошеломляет.

А уж если крысы погрызут электропроводку, и до пожара недалеко. В США, по официальным данным, 20% крупных пожаров - на совести крыс. А теперь представьте, что будет, если погрызенными крысами окажутся провода на авиалайнере. Поэтому вся история соседства человека и крысы - это история борьбы.

Травить крыс - занятие не самое эффективное. И не только потому, что они быстро понимают, что пища отравлена. В Великобритании пытались подойти к этому делу хитрее: крыс начали травить варфарином, ядом с отсроченным эффектом. Варфарин - антикоагулянт. Крысы-дегустаторы не помирали в конвульсиях от отравленной им еды, поэтому их сотоварищи ели приманку без опаски. А потом крысы умирали от кровотечения при малейшей царапине. Но! В популяции были и те, кто страдал от тромбозов, часто не проживая свой крысиный век и до половины. Так вот благодаря варфарину такие крысы вышли на первые позиции в борьбе за существование, и Британия получила популяцию «суперкрыс». Человек в который раз переоценил свои возможности, а крысы этим успешно воспользовались.

Поиск новых ядов идет постоянно, но крысы не сдают свои позиции. Это бесконечная гонка вооружений.

Единственное, утвержденное самой природой, проверенное тысячелетиями оружие против крыс, - это кошки. Не зря же древние египтяне обожествляли кошек, и смерть кошки становилась настоящим горем для семьи. Ведь только кошки стояли на страже собранного людьми урожая.

Но и кошки никогда не смогут извести под корень крысиное племя. Все, чего можно добиться, - это сдерживать численность наглых пасюков, ограничивая их кормовую базу. Что само по себе сложно, ведь на помойках всегда будут появляться пищевые отходы. Костанайцы, как и жители всех прочих населенных пунктов планеты, неизбежно будут сталкиваться с грызунами.