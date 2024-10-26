Наши активные авторы - семья Шефер из Камысты - прислали напоминание, как использовать все до последнего ломтика из выращенного на огороде. Готовьте овощную икру и замораживайте наборы для борща и супов. И ради бога не усложняйте. Чтобы за вкусом покупных специй и литрами уксуса не потерялся смак натуральных овощей.

Икру камыстинцы варят из помидоров, сладкого перца и моркови, добавляют соль, сахар, растительное масло. Без лука и без уксуса. Кислоты томатов вполне хватает. Овощи пропускают через мясорубку, потом уваривают на медленном огне 1,5 часа. И либо в банки закатывают, либо остужают и хранят в прохладном месте под капроновыми крышками.

Есть фишечка от Шеферов - чтобы икру не приходилось долго уваривать, из томатов серединки вырезают. Их можно использовать отдельно.

Еще из овощей семья готовит замороженные брикеты. В дело идет и мелочь, и нестандарт. Главное, все хорошо помыть и почистить.

- Из болгарского перца вырезаем сердцевины, режем на небольшие кусочки, - описывает процесс Светлана Шефер, - из помидоров тоже вырезаем сердцевины, разрезаем томаты на дольки, а затем на кубики, морковь и свеклу натираем на крупной терке, зубки чеснока мелко нарезаем. В этом процессе все дети участвуют. После того, как все будет приготовлено, равными порциями раскладываем овощи в полиэтиленовые пакеты. Формируем брикеты. Отправляем в морозильную камеру. Мы используем такие заготовки при приготовлении гречневого и горохового супов, борща. Можно такие овощи использовать при приготовлении подливы ко вторым блюдам. Вкусно, полезно, без консервантов и дешевле сухих приправ, приобретенных в магазинах.

У кого был хороший урожай на даче-огороде, наверняка еще лежат и перец, и помидоры. Хранить их без потерь трудно. Не дайте пропасть!

Ингредиенты

Для икры: томаты - 3 кг, перец болгарский - 3 кг, морковь - 2 кг, сахар - 1 стакан (200 мл), масло подсолнечное - 1 стакан (200 мл), соль - 2 ст. ложки.