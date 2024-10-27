Где будут отключать свет в Костанае в последнюю неделю октября
План работ Костанайской Горэлектросети с 28 октября по 5 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в пяти районах областного центра.
КТП-161 а (работы на ВЛ)
28-30 октября 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Леонида Беды, 95–191, 191/1-195/3, 113/1-113/11, ул. Садовая, 1-22, ул. Летунова, 111-125, ул. Комарова, 69-134, ул. Соколовская, 2-22, ул. Рудненская, 1-44, 21/ 1-21/11, 28/1-28/13, ул. Хакимжановой, 55-154.
ТП-59 (работы на ВЛ)
28 октября 10:00 до 18:00
кафе «Белая Лебедь», парикмахерская «Марьям», «Фасон», стоматология по пр. Абая, 12, магазины «Асель», «Шерхан».
Спальный сектор: пр. Абая, 6,8,8/1,10,10/1, 10/2,12, ул. Ворошилова, 68,70,72, ул. Кочубея, 2,3, 4, 6, ул. Волынова, 15.
Светофоры: пр. Абая – ул. Волынова, пр. Абая – ул. Ворошилова
КТП-716 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)
с 28 октября по 5 ноября 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Энергетиков, ул. Кравцова , ул. Тухачевского
(работы на ПС)
29 октября 09:00 до 18:00
дачи «Текстильщик 2», «Садовод-Строитель», «Энергетик», «Геолог», КХ «Тэрра», хим.база «Шаруа», ИП Сабиев, полигон «Северныый», ТОО «Лудэ Каз», ТОО «Мериоара»,
Частный сектор: 1 проезд, 2 проезд, 3 проезд ул. Цветочная.
(работы на ПС)
30 октября 09:00 до 18:00
дачи «Садовод –Строитель», хим. база «Шаруа», ТОО «Лудэ Каз», ИП Сапбеков, ИП Сейтенов, ИП Ахметова, ТОО «Ахчин Г», ИП Глоба, семейный дом «Жануя», магазин «Ласточка», ТОО «Империя пласт».
Частный сектор: ул. Геологическая, ул. Гольдаде, ул. Тепличная.
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