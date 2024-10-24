Турнир по шашкам, посвященный Дню республики, провели в Костанае
Василий БОН
Шашечный турнир провели 23 октября в областной научной библиотеке им. Л.Н.Толстого по инициативе городского спорткомитета и совета ветеранов.
Борьба была настолько напряженной, что третье место разделили двое: один из сильнейших игроков области Айдархан Бигалиев и старейший участник шашечных баталий Иван Козьма, сохраняющий завидную спортивную форму в 81 год.
Вторым стал Отарий Квиквиния, одолевший Бигалиева и сыгравший в микроматче на равных с Козьмой.
Ну а первое место занял член городского совета ветеранов Юрий Бондаренко, которому посчастливилось победить Квиквинию в двух головоломных партиях и успешно сыграть в остальных встречах.
Уместно отметить и рост Жалгисбека Спанова, сыгравшего со счетом 1:1 с Иваном Козьмой.
На очереди шахматный турнир, который предполагается провести уже в Шахматном клубе.
Фото организаторов турнира
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