Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. Первым был задержан 21-летний житель областного центра, который угнал ночью со двора Volkswagen.

- Сделал он это с легкостью, так как ключи были в машине, - отметили в полиции. - Доехав до северной части города, при виде служебной автомашины патрульной полиции водитель совершил странный маневр и после наехал на столб освещения. При разбирательствах полицейские установили, что водитель не имел водительских прав и, более того, от него исходил запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало легкую степень опьянения.

Об угоне машины ее владельцу сообщили полицейские. Начато досудебное расследование по факту угона. А за нетрезвое вождение без прав суд уже назначил 21-летнему костанайцу 20 суток ареста. Машина на время следствия водворена на специализированную стоянку.

Второй автомобиль был угнан из поселка Каскат Мендыкаринского района, но полицейские обнаружили его уже на улицах Костаная. 37-летнего водителя задержали за рулем ВАЗ 2110. При проверке документов выяснилось, что он лишен права управления. У него также медицинским освидетельствованием выявлена легкая степень опьянения.

- Владелец автомобиля отдал его на ремонт и не давал разрешения на управление, - сообщили в полиции. - По факту угона и управления автомобилем лицом без водительских прав в состоянии алкогольного опьянения начато сразу два досудебных расследования. За первое уголовное правонарушение предусмотрено до 2 лет лишения свободы, за второе - лишение свободы до 5 лет с пожизненным лишением водительских прав.

С 21 по 23 октября полиция проводила оперативно-профилактическое мероприятие "Автомобиль". За три дня раскрыли 7 угонов. Провели проверки в гаражных кооперативах, частных мастерских, автостоянках и рынках. Искали не только угнанные автомобили, но и их запчасти. За незаконную торговлю деталями машин к ответственности привлекли 19 человек. Пока полиция ограничилась предупреждениями в их адрес.

Фото пресс-службы ДП