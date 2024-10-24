В Туркестане прошел перенесенный матч 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги между местным «Тураном» и «Тоболом».

С мячом капитан «Тобола» Роман Асранкулов / Фото vk.com/fctobol

Матч первого круга между этими командами на самом старте чемпионата завершился в Костанае победой хозяев со счетом 2:0. Перед вторым очным поединком команды имели разную мотивацию.

Туркестанский клуб, одержав месяц назад домашнюю победу над «Кызылжаром» (1:0), потерпел три поражения в трех следующих матчах, уступив в гостях «Ордабасы» (0:2), «Атырау» (0:3) и «Кайрату» (1:5), но при этом за три тура до финиша чемпионата выполнил задачу сохранения места в высшем дивизионе после вылета из него «Шахтера». А у «Тобола» после победы над действующим чемпионом «Ордабасы» (1:0) еще сохранились шансы на попадание в тройку призеров.

На поле стадиона «Туркестан Арена» в стартовом составе «Тобола» вышли Стас Покатилов, Роман Асранкулов, Альберт Габараев, Иван Миладинович, Еркин Тапалов, Александр Зуев, Цотне Мосиашвили, Эдедем Эссьен, Ахмед Эль-Мессауди, Ислам Чесноков и Руй Кошта.

Гости с первых минут встречи завладели инициативой, и игра в основном проходила на половине поля туркестанцев. Первый удар по воротам «Турана» был нанесен на 5-й минуте, но Мосиашвили не попал в створ, получив передачу от Эль-Мессауди с левого края и пробив со средней дистанции. Через пару минут «Тобол» заработал штрафной удар на правом краю в трех метрах от боковой линии штрафной площади, но с его розыгрышем хозяева справились. Еще через две минуты прошла атака гостей по левому краю, после которой Зуев сделал передачу в центр штрафной площади на Эль-Мессауди, но защитники выбили мяч.

Ахмед Эль-Мессауди начинает атаку «Тобола» / Фото vk.com/fctobol

Реальный шанс открыть счет упустил на 18-й минуте Зуев, получивший передачу от Асранкулова с левого края, в касание переигравший нападающего хозяев Санжара Сатанова, и, войдя в штрафную площадь чуть левее центра, пробивший в правый верхний угол ворот, но мяч пролетел впритирку со штангой. «Туран» после этого момента ответил ударом российского защитника Павла Киреенко слева из-за пределов штрафной площади в ближний угол ворот, но Габараев в падении выбил мяч головой за лицевую линию.

На 21-й минуте Эль-Мессауди в центральном круге на своей половине поля перехватил передачу албанского полузащитника хозяев Пларента Фейзая, и, перейдя на половину поля соперника, сделал передачу налево Мосиашвили, который перед штрафной площадью отдал мяч на левый ее край Коште, в касание пробившему низом с острого угла мимо вышедшего навстречу белорусского вратаря «Турана» Владислава Василючака в дальний угол ворот - 1:0.

Через пять минут еще один шанс забить гол не использовал Зуев, после навесной подачи Чеснокова с правого края пробивший головой от левого угла вратарской площадки рядом с дальней штангой. На 32-й минуте ситуация повторилась, но на этот раз после еще одной подачи с правого края Чеснокова тот же Зуев не попал по мячу, находясь на линии вратарской площадки. А на 43-й минуте возник опасный момент у ворот «Тобола», когда после атаки хозяев по левому флангу хорватский легионер Антонио Жаколиш, сместившись с мячом немного правее, пробил с подступов к штрафной площади в правый угол ворот. Но Покатилов в падении сумел отбить отскочивший от газона мяч.

Через три минуты после возобновления игры Чесноков подхватил мяч у центрального круга и сделал передачу вперед Коште, а сам устремился к штрафной площади, но в десяти метрах от нее был сбит северомакедонским защитником хозяев Виктором Велкоски - штрафной удар. Стандарт исполнил Зуев, забросив мяч к вратарской площадке на Миладиновича, но того опередил Киреенко, выбив мяч на угловой. А после розыгрыша этого стандарта в исполнении того же Зуева Миладинович в прыжке с линии вратарской площадки пробил головой по мячу, но тот попал в перекладину, после чего защитники выбили его вновь за лицевую линию. Розыгрыш очередного углового удара завершился подачей Тапалова слева из пределов штрафной площади в ее центр на Чеснокова, пробившего по воротам в падении через себя, но мяч не попал в створ.

А на исходе часа игры «Тобол» заработал штрафной удар на левом краю атаки за снос Чеснокова. Сам пострадавший быстро его разыграл, после чего мяч был доставлен на левый фланг, откуда Зуев сделал подачу в штрафную площадь. Мяч в центре принял Кошта, сделав грудью своеобразную передачу Чеснокову, который с линии вратарской площадки слева пробил с ходу с разворота в дальний угол ворот - 2:0. Через две минуты Чеснокова заменил на поле Давид Энен.

Иван Миладинович активно подключался к атакам «Тобола» / Фото vk.com/fctobol

На 65-й минуте после атаки «Турана» по правому краю мяч рикошетом от плеча Мосиашвили отлетел на левый край штрафной площади, где первым успел к нему Жаколиш, пробивший с ходу низом в дальний угол ворот, но мяч, чиркнув по штанге, улетел за пределы поля. Через три минуты «Тобол» провел быструю атаку по левому флангу с участием Энена, Эль-Мессауди и Зуева. Последний, войдя в штрафную площадь, сделал передачу Коште, а после ответной передачи у лицевой линии вратарю хозяев удалось выбить мяч на угловой. Через минуту еще один угловой удар заработали гости на левом же фланге, при розыгрыше которого после подачи Зуева Кошта пробил выше ворот.

А еще через минуту опасный момент возник уже у ворот «Тобола». Велкоски, на своей половине поля перехватив мяч, добежал с ним до штрафной площади гостей и сделал передачу налево российскому полузащитнику Артему Архипову. Но тому помешал пробить по воротам вышедший к углу вратарской площадки Покатилов. Мяч остался у Архипова, сделавшего передачу назад под удар Жаколишу, пробившему по воротам с ходу низом. Но Покатилов успел вернуться в ворота и в падении отбил мяч перед собой, после чего Мосиашвили в падении выбил его из пределов штрафной площади, опередив начавшего атаку Велкоски.

Главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев на 77-й минуте провел двойную замену, вместо Эссьена и Кошты выпустив на поле соответственно Радослава Цонева и Жаслана Жумашева. Через три минуты хозяева заработали штрафной удар по центру вблизи штрафной площади гостей. Капитан «Турана» сербский полузащитник Никола Цуцкич забросил мяч во вратарскую площадку, где им не сумел распорядиться эстонский защитник хозяев, и его в падении забрал Покатилов.

На 88-й минуте Эль-Мессауди и Зуева заменили на поле Бейбит Галым и Пап Альюн Ндиайе, и «Тобол» уверенно довел матч до победы, после которой он остался в турнирной таблице на шестой строчке. При этом разница между первым и шестым местом сократилась до трех очков.