24 октября 2024, 11:29

Давеча собирал наш местный князь белобородый боярский круг, дабы обсудить проблемы и достижения уезда своего. Кричал и топал ногами за недоработки на наместников своих, поставленных смотреть за порядком в концах разных княжества.

Заметили наместнички двух фаворитов новых, которые недавно объявились при троне княжеском – крашену девицу и отрока, возраста юного. Наделены казались они властью столь безраздельною…

Нарушили они своей игрой делами государевыми правление князя безмятежное. Подняли муть болота забродившего, бранить наместников повадились при попустительстве блаженного. И говорят в народе разное: мол не бывало здесь такого ранее, чтоб крыл малец людей заслуженных словами разными да непотребными. Пока прощают, мол - любимчик он, прикрытый обещаньями князя давними...

А про девицу красную толкуют странное, что добивалась положенья своего путями разными. Но точно помнят, что на лекарню детскую, стоящую лет пять уже бесхозно, давала ранее из казны уездной милльярда 1,5 для завершенья. Но зашумел народ и не позволил вновь затуманиться, деньгам народным, да по сусекам раздербаниться.

Уже забыли люди местные про обещание двухлетнее - отдать детишкам хоромы царские, что резиденцией в народе величают. Красиво говорил он о волеизъявлении государевом, но довести до разрешенья слаб он силою был. А может правда, что обещанное годины три ждут - аль не прознают про неисполнение веленья царского.

В селеньях ждут все появленья ферм товарных, рабочих мест, обещанных прилюдно. А воз и ныне там… надежды нет нам.

И как не вспомнить тут о Греке, недавно правившем здесь, который был хозяином словам своим. Тот не был краснобаем...