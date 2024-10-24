Опасность распространения лудомании среди чиновников обсудили на круглом столе, организованном департаментом Агентства РК по делам госслужбы. Её, по словам психологов и полицейских, вылечить труднее, нежели алкоголизм или наркоманию. Решение: понять, но не простить, а помочь избавиться - бесплатно и без постановки на учёт.

Два важных вопроса сразу повисли в воздухе безответными: сколько в области чиновников-лудоманов, и почему почти все они - мужчины?

По первому никакого учёта не ведётся. Разрешить вторую загадку пытается психолог Гульсум БИСИМБАЕВА:

- Статистики по больным нет, но меня ни разу не приглашали поговорить о профилактике игровой зависимости в организацию, где большинство работающих - женщины. Например, ни в школы, ни в медицинские учреждения. Но у меня есть данные, что в типично мужских коллективах в азартные игры играют около 50%, и все они - молодые люди. Подверженность лудомании - больше воспитание. Мальчиков в традиционных семьях излишне оберегают и балуют, культуральные моменты сочетаются с психологическими, а плод такой педагогики - отсутствие эмпатии. Парень попадает в зону игры, и ему не совестно вешать кредиты на родственников, не страшно идти на обман а потом даже и на преступление.

К участникам круглого стола по видеоконференции присоединяется бывший лудоман из Алматы Ерик ЖАНДИЛЬДА:

- Всё началось ещё в школе. В букмекерской конторе я ощутил эмоции радости при выигрыше, азарт. Мне стала неинтересна учёба, я всё время следил за спортом, за матчами. Конечно, тогда я не считал, что зависимость от игры - это болезнь, всё казалось развлечением. Студентом я начал играть уже по-крупному. Но любая игра построена так, что постоянно выигрывать невозможно. Ушли все мои сбережения, появились растущие долги и первые кредиты, но я всегда думал, что смогу отыграться. Я начал обманывать близких, искать какие-то ходы. На нервной почве ослеп на правый глаз. Но даже лёжа в больнице, я играл. А потом я спросил себя: вот мне 25, у меня ничего нет, здоровья нет, но есть долг в 10 млн тенге, на погашение уйдёт около пяти лет бесплатной работы. Я болен? Со мной что-то не так? Возникли мысли о самоубийстве.

Докладчики - на круглый стол собрались чиновники из Департамента Агентства по делам госслужбы, психологи, аддиктологи и врачи, духовные лица - отметили, что лудоманию не так просто распознать: если симптомы алкоголизма или наркомании у больного налицо, то игрозависимый может долго оставаться незаметным за внешней безукоризненностью. Специалисты перечисляют симптомы лудомании: одержимость игрой, отказ от ответственности, эйфория от выигрыша, сравнимая с наркотической, склонность к обману, готовность пойти на преступление. В Казахстане, по словам психологов, до 40% лудоманов-хроников сводят счёты с жизнью.

Изображение из материалам презентации

- Молодёжи поможет мой опыт, - продолжает Ерик Жандильда. - После того, как я признался себе и близким, что у меня психологическое расстройство, началось моё высвобождение от зависимости. Я буквально шёл по одному шагу к началу работы над собой, создал блог, который стал популярным в СНГ. Мне пишут те, кто уже на грани, кто уже залез на крышу, кто уже скрывается от полиции. Тем больным, кто работает на госслужбе, я советую уволиться и заняться прежде своим здоровьем, не подставлять престиж профессии и коллег. Дам совет: первый шаг лудомана - заблокировать себя во всех букмекерских конторах, второй - признаться о болезни близким,

Изображение из материалам презентации

- Если такой больной хочет решить проблему бесплатно, - советует Гульсум Бисимбаева, - он идёт к психологу в поликлинике по месту прикрепления. Тот направляет его к психиатру, а он уже выписывает ему направление, также бесплатно, к нам в Центр психического здоровья для обследования и консультативной помощи.

Изображение из материалам презентации

Как отметили участники круглого стола, немалую помощь в профилактике игрозависимости оказывает нынешнее прогрессивное законодательство. Свыше 135 казахстанцев, в том числе и госслужащих, военных, сотрудников специальных и правоохранительных органов, уже запретили себе участвовать в азартных играх через приложение eGov mobile. Если раньше такой запрет действовал год, то теперь - до 10 лет. Делать ставки отныне запрещено тем, кто состоит в едином реестре должников - а это уже порядка 2,5 млн казахстанцев. Установлены ограничения по рекламе букмекерских контор и тотализаторов.

Задача дня - совершенствовать работу штатных психологов, которые тестируют соискателей должности на государственной службе. Это специальные тесты и современные методики, которые помогают распознать и добиться профилактики лудомании на ранних стадиях. И, конечно, оградить госаппарат от игровых наркоманов.

Фото Игоря НИДЕРЕРА