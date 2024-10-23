Согласно материалам дела, 24 апреля подсудимый Сагындык КАЙМУСИН совершил на автомобиле наезд на полицейских Азамата Исмаилова и Диаса Жакеева вблизи Карабалыкского отдела полиции, нанеся обоим травмы.

Перед инцидентом потерпевшие узнали от дежурного по отделу, что Каймусин припарковал свою "Ладу Гранту" в неположенном месте. После замечания дежурного он припарковался правильно и зашёл в здание полиции, а Исмаилов и Жакеев ожидали его рядом с его машиной. Когда Каймусин вернулся, оформили административный протокол. Затем, согласно материалам дела, и произошел инцидент, который сейчас разбирает Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области.

Сабыржан Иманбаев / фото из архива "НГ"

На прошлом заседании выяснилось, что сторона защиты в частом порядке обратилась в Центр судебных экспертиз Министерства юстиции РК. Там провели повторную экспертизу на основании амбулаторных карт потерпевших и экспертиз костанайских судмедэкспертов. Адвокат Каймусина Сабыржан ИМАНБАЕВ огласил выводы, подчеркнув: "Это официальный госорган, имеющий соответствующие лицензии".



- Покраснения кожи могут сопровождать реакцию организма, не связанную с описанными повреждениями, и не должны рассматриваться судом. Ввиду отсутствия описания морфологической картины цвета, формы и локализации высказываться об этих кровоизлияниях и дать судебную оценку не представляется возможным. Также представленные данные не доказывают диагноза перелом таранной кости. То есть, эксперты не смогли подтвердить и не смогли опровергнуть диагнозы, потому что материалов недостаточно

У судьи Жаннары ТЛЕУБАЕВОЙ возникли вопросы по заключению. Поэтому эксперта Каната ИМАНАЛИЕВА допросили 23 октября онлайн.

- Почему вы не смогли определить степень тяжести вреда здоровью? - спросила судья.

- При предоставлении медицинских документов в них должны содержаться исчерпывающие данные о повреждениях. В отношении Исмаилова, когда он обратился 24 апреля к травматологу, указано, что подкожные кровоизлияния были в области правого бедра, без описания морфологической картины, - ответил Канат Иманалиев. - Когда мы осматриваем человека или его медицинские документы, мы должны чётко определять морфологическую картину. Если это кровоподтёки, там должны указывать цвет, форму, точную локализацию .У нас недостаточно данных. Диагноз "закрытый перелом головки верхней таранной кости без смещения" профильный специалист в области травматологии под сомнение поставил. Поэтому мы не смогли оценить причинённый вред.

Эксперт объяснил важность морфологической картины повреждения:

- После повреждения идёт процесс заживления. Если вчера получена травма, цвет один будет, если сегодня - другой.

- Вы категорически опровергнули наличие телесных повреждений и тяжесть причинённого вреда здоровью? - спросила судья.

- По предоставленным объектам исследования мы не смогли опровергнуть и подтвердить диагноз, поставленный врачами.

- Гемартроз - это скопление крови при ушибах коленного сустава. 3 мая из колена Исмаилова пункцией выкачено 60 мл, 13 мая - 35 мл и 21 мая - 15 мл. То есть, это 2-я степень гемартроза, которая идёт именно при разрывах, - пояснил представитель потерпевших Талгат АХМЕТОВ. И задал Иманалиеву вопрос: - Скажите сейчас присяжным, что вам здесь мешало гемартроз подтвердить?

- Мы не исключаем, что гемартроз был. но это не говорит, что это один из признаков разрыва крестообразной связки. Мы не могли ни исключить, ни подтвердить.

- Согласно заключению профессионального травматолога Тореханова, проведённые лечебные меры, а именно пункция правого коленного сустава 3, 13 и 21 мая, частичному разрыву крестообразной связки правого коленного сустава не соответствуют. Расшифруйте нам этот вывод, - обратился к Иманалиеву адвокат.

- Это вопрос скорее к травматологу, но я попробую разъяснить. Он пишет, что по общепринятой классификации травмотологических повреждений проведённые лечебные мероприятия пункия коленного сустава с выделением такого количества крови - 60 мл, 35 мл, 15 мл - не соответствует разрыву крестообразной связки.

- То есть, если диагноз Жакееву подтверждает, что у него частичный разрыв, то столько крови не выкачили бы?

- Я попробую вам разъяснить, что он имел в виду. Должен быть объём обнаруженной крови в коленном суставе другой. Поэтому он пишет, что по классификации объем не соответствует частичному разрыву. Может быть, он соответствует другому разрыву, полному разрыву или там какому-то мелкому разрыву. То есть, он это имеет в виду. Он не имеет в виду, что там не был разрыв. Он не подтверждает и не опровергает, что там был разрыв.

Сагындык Каймусин / фото из архива "НГ"

Затем адвокат Иманбаев допросил своего подзащитного:

- Был ли у вас умысел наехать на Жакеева или причинить ему телесные повреждения?

- Нет, - ответил Каймусин.

- Для чего тогда вы на автомашине своей сдавали назад? И видели ли вы там Жакеева?

- Жакеев стоял снимал меня, за ручку двери держал. В это время Исмаилов в углу стоял впереди. Я чуть-чуть назад дал, мне же надо отъехать от Исмаилова. Я 46 лет за рулём грузовой машины птицефабрики работал. Я нигде больше не работал. Я профессионал. В это время я посмотрел в зеркало заднего вида. Не был никого. Я дал назад. Жакеев стоял слева от меня.

- Вы могли посмотреть назад через левое плечо?

- А как посмотришь? Зеркало стоит, я вижу - Жакеев стоит.

- Был ли у вас умысел наехать на Исмаилова или причинить ему телесные повреждения?

- Никак. Я вообще на грузовой машине когда еду, птички сидят - я торможу. Чтоб на Исмаилова наехать, умысла не было вообще. Я его родителей, его самого полностью знаю. Жакеева родители вообще молодые, 50 лет, тоже в Карабалыке живут. Я всех знаю.

Затем Каймусин обратился к присяжным:

- Уважаемые присяжные, вас не эти люди просили, чтоб вы находились. Вас просили мы. Здесь идёт с самого начала и до конца ложь. Чтоб вы знали: начальник райотдела хочет у меня базу забрать. Я её купил за 2,5 млн на аукционе.

Судья прервала его и попросила говорить строго по обстоятельствам дела.

Сторона защиты приобщила к материалам дела медицинскую справку о том, что Каймусин страдает гастритом. На этом судья завершила следствие. Прения по делу назначены на 31 октября.