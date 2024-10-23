По ходатайству прокуратуры 7 октября судья Алтын Байжуманова потеряла право вести дальше этот процесс. Судье Мерею Аманжулову пришлось начинать судебное следствие заново. Сегодня, 23 октября, состоялось первое заседание в суде № 2 Костаная.

И началось все реально с нуля - с установления личностей всех подсудимых, которых больше тридцати.

Процесс громкий - подсудимых обвиняют в многомиллиардных хищениях субсидий, в частности, во время деятельности нового мясоперерабатывающего предприятия ТОО BEEF EXPORT GROUP в Костанае. Несколько статей УК РК касаются и работы ТОО «Beefstream» в Костанайском районе. К обоим предприятиям прямое отношение имеет предприниматель Александр Пархоменко. Директор, учредитель, инвестор - такие свои статусы он обозначал в суде.

В 2022 году не раз - на заседаниях в палате предпринимателей, со страниц СМИ, комментируя, например, послание президента, - он говорил о необходимости «долгосрочных способов субсидирования», о том, что без финансовой помощи государства мясопереработчикам не обойтись. Деятельность завода в Костанае даже приостанавливалась по причине того, что «зависло» 32 млн субсидий для него...

А летом 2023 года департамент экономических расследований (ДЭР) сообщил о пяти взятых под стражу активных членах организованной группы, которая вовлекала в схемы хищения субсидий множество глав КХ, ветеринарных специалистов, госслужащих. Базой для этого было предприятие ТОО BEEF EXPORT GROUP, а роль организатора ДЭР отвел Пархоменко.

Когда прокуратура довела дело до суда, в обвинительном акте было 1 047 страниц. Подсудимым предъявили обвинения по целому списку статей Уголовного кодекса РК. В их числе мошенничество путем хищения, незаконное предпринимательство, отмывание средств, полученных преступным путем, подделка документов, взяточничество, уклонение от уплаты налогов и даже хулиганство.

24 июня 2024 года началось судебное разбирательство, председательствовала на нем судья Алтын Байжуманова. Процесс с первого дня шел довольно нервно. Начался, например, с того, что Пархоменко заявил о необходимости озвучить все до единой страницы обвинительного акта. Мотив - для ознакомления с ним подсудимым дали слишком мало времени. Прокурор читал его несколько дней.

Александр Пархоменко очень активно участвовал в процессе, заявлял ходатайства, задавал множество вопросов. Периодически между ним и гособвинителями вспыхивали словесные перепалки, постепенно и остальные четверо арестованных подключились.

2 сентября судья удовлетворила ходатайство адвокатов об отводе одного из прокуроров за неэтичное поведение. Тот, в свою очередь, заявил, что судья не делает вовремя замечаний подсудимым, поэтому возникают стычки.

7 октября прокурор Жомарт Елеусенов заявил ходатайство об отводе судьи Байжумановой. Председатель суда № 2 Жасулан Кабыш его удовлетворил, сказав участникам разбирательства, что для этого есть основания.

В первые же два часа вновь начатого процесса 23 октября Александр Пархоменко прервал ход процесса репликой. Один из подсудимых, чью личность устанавливал судья, не подключился онлайн, и от его адвоката последовало пояснение, что человек, видимо, сможет подключиться только после обеда.

- Надо крестьянам изменить меру пресечения, - раздраженно заявил после этого Пархоменко, - мы сидим уже 17 месяцев. За те 4 месяца, что шел предыдущий суд, мы достоверно доказали невиновность. Я по крайней мере. Пусть остальным тоже изменят меру пресечения, почему они не здесь?

Обвинение Пархоменко сформировано по 42 эпизодам. На процессе его защищают 4 нанятых адвоката, а также отец, мать и сестра.

Судья пояснил, что мера пресечения избирается в соответствии с тяжестью содеянного, что прерывать таким образом ход процесса нельзя, что подсудимый сейчас не на прениях, а в дальнейшем ему будет дана возможность заявить ходатайство.

К слову, в прошлом году именно Мерей Аманжулов был судьей на резонансном процессе по делу председателя коллегии облсуда Аскара Дарбаева.

Итак, судебный марафон по «мясному делу» стартовал вторично. Интересно, на сколько месяцев растянется он.



