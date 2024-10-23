23 октября 2024, 14:14

В сентябре основателю пиратского «книжного братства» поставили тяжелый диагноз. Тогда Stiver предупредил пользователей, что это означает конец «Флибусте» и ему самому, сообщает Orda.kz.

23 октября 2024

Сообщение о том, что основатель библиотеки решил уйти из жизни с помощью «ассистированного суицида» появилось вчера вечером. Пользователи должны были его увидеть только в том случае, если все прошло как ожидал Stiver.

В Германии в 2020 году был разрешён ассистированный суицид для больных, страдающих неизлечимой болезнью. Основатель электронной библиотеки «Флибуста» Stiver страдал неоперабельной опухолью мозга — глиобластомой. Ассистированный суицид — это когда врач предоставляет пациенту средства для самоубийства, но сам не участвует в активном процессе

В комментариях под опубликованным сообщением пользователи пишут стихи и выражают благодарность основателю сервера.

19 октября стало известно, что сервер «Флибуста» продолжит работу.

Флибуста — бесплатная некоммерческая онлайн-библиотека, где можно бесплатно читать, скачивать, а также получать на электронную почту большинство книг, имеющихся в библиотеке. Сервер начал работать с 8 октября 2009 года.