23 октября 2024, 10:11

Сегодня с утра пораньше на улице Каирбекова (на пересечении с пр. Аль-Фараби) в Костанае устроили лесоповал. Снова кому-то помешали деревья. В чем острая необходимость уничтожать последние оставшиеся насаждения? Куда смотрит аким города? Есть ли в городе экологи, и почему они ничего не предпринимают для предотвращения такого варварского отношения к природе? Когда это закончится?

И так в городе уже дышать нечем – везде камень и бетон, по городу как в каких-то трущобах пыль стеной, и никому до этого дела нет.