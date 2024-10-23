В Министерстве культуры и информации Казахстана считают квадробинг быстротечным явлением, однако следят за этим трендом среди подростков. В ведомстве заверяют, что следят за тем, чтобы увлечения школьников не угрожали их физической и психологической безопасности, передает Informburo.kz.

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Квадробика – это субкультура, возникшая среди молодых людей, участники которой подражают поведению животных, используя различные аксессуары, такие как маски и хвосты.

В ответе на официальный запрос редакции ведомство пояснило, что такие тренды как квадробинг отличаются характерной быстротечностью.

"Ключевым аспектом остаётся обеспечение того, чтобы увлечения подростков не угрожали их физической и психологической безопасности и общему благополучию. Это требует комплексного подхода к профилактике и информированию, направленного на минимизацию потенциальных рисков и поддержку здорового развития молодежи. В этом направлении мы осуществляем системную работу по изучению, анализу и выявлению возможных угроз", – отмечают в министерстве.

Отвечая на вопрос о наличии необходимости проводить профилактическую работу с подростками, в Минкульте заявили о её системности в целом. Направлена регулярная профилактика на "формирование таких ценностей, как справедливость, честность и трудолюбие".

"Важным аспектом такой работы является обучение критическому мышлению, что позволяет детям более осознанно подходить к выбору увлечений и деятельности", – заключили в ведомстве.