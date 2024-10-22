План работ Костанайской Горэлектросети с 24 октября по 5 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни работы на высоковольтных линиях пройдут в трех районах областного центра.

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-161 а (работы на ВЛ)

26 октября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Л.Беды 95–191 , 191/1-195/3, 113/1-113/11,

ул. Садовая 1-22,

ул. Летунова 111-125,

ул. Комарова 69-134,

ул. Соколовская 2-22,

ул. Рудненская 1-44, 21/ 1-21/11, 28/1-28/13,

ул. Хакимжановой 55-154.



ТП-59 (работы на ВЛ)

24 октября 10:00 до 18:00

парикмахерская «Марьям»,

«Фасон»,

стоматология по пр. Абая 12,

магазин «Асель»,

«Шерхан».

Спальный сектор:

пр. Абая 10,10/1,12.

Светофоры:

пр. Абая – ул. Волынова,

пр. Абая –ул. Ворошилова.



КТП-716 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)

с 28 октября по 5 ноября 10:00 до 18:00

Частный сектор: