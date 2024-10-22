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План отключения электроэнергии на эту и следующую неделю сообщили в Костанае

22 октября 2024, 14:32 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 24 октября по 5 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни работы на высоковольтных линиях пройдут в трех районах областного центра.

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-161 а (работы на ВЛ)
26 октября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Л.Беды 95–191 , 191/1-195/3, 113/1-113/11, 
  • ул. Садовая 1-22, 
  • ул. Летунова 111-125, 
  • ул. Комарова 69-134, 
  • ул. Соколовская 2-22, 
  • ул. Рудненская 1-44, 21/ 1-21/11, 28/1-28/13, 
  • ул. Хакимжановой 55-154.


ТП-59 (работы на ВЛ)
24 октября 10:00 до 18:00

  • парикмахерская «Марьям», 
  • «Фасон», 
  • стоматология по пр. Абая 12, 
  • магазин «Асель», 
  • «Шерхан».

Спальный сектор:

  • пр. Абая 10,10/1,12.

Светофоры:

  • пр. Абая – ул. Волынова,
  • пр. Абая –ул. Ворошилова.


КТП-716 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)
с 28 октября по 5 ноября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Энергетиков 27/2-27/12, 29/1-29/19, 35, 35а, 28, 
  • ул. Кравцова 35,35а,41/1-41/5.