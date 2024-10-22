План отключения электроэнергии на эту и следующую неделю сообщили в Костанае
22 октября 2024, 14:32 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 24 октября по 5 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни работы на высоковольтных линиях пройдут в трех районах областного центра.
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-161 а (работы на ВЛ)
26 октября 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Л.Беды 95–191 , 191/1-195/3, 113/1-113/11,
- ул. Садовая 1-22,
- ул. Летунова 111-125,
- ул. Комарова 69-134,
- ул. Соколовская 2-22,
- ул. Рудненская 1-44, 21/ 1-21/11, 28/1-28/13,
- ул. Хакимжановой 55-154.
ТП-59 (работы на ВЛ)
24 октября 10:00 до 18:00
- парикмахерская «Марьям»,
- «Фасон»,
- стоматология по пр. Абая 12,
- магазин «Асель»,
- «Шерхан».
Спальный сектор:
- пр. Абая 10,10/1,12.
Светофоры:
- пр. Абая – ул. Волынова,
- пр. Абая –ул. Ворошилова.
КТП-716 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)
с 28 октября по 5 ноября 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Энергетиков 27/2-27/12, 29/1-29/19, 35, 35а, 28,
- ул. Кравцова 35,35а,41/1-41/5.
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