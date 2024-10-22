В селе Асенкритовка района Б. Майлина строят водопровод от подземного источника. О повышенном содержании химических веществ сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен АСКАРОВ сегодня, 22 октября, на заседании акимата области.

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- Анализ воды показал превышение железа и марганца, - пояснил он. - При этом пробы воды были взяты подрядчиком, а не комисссионно, то есть без участия СЭС, авторского надзора и заказчика. Необходимо комиссионно отобрать воду для исследований. При этом станция очистки воды не предусматривала очистку воды от марганца и железа.

По словам Аскарова, аналогичная проблема была с водопроводом в селе Красносельское этого же района. Там проектом не было предусмотрено локальной системы очистки воды, поскольку вода изначально соответствовала санитарным нормам. Но в ходе строительства выяснилось, что в ней превышено содержание железа, марганца и кремния.

- Вот вы говорите: "Не было предусмотрено проектом". Кто виноват? - спросил докладчика аким области Кумар АКСАКАЛОВ. И наказал: - Если в проекте какие-то вещи были упущены из-за какого-то разгильдяя или разгильдяйства людей, чиновников, это должно быть предметом разбирательств. Иной раз встречаемся с тем, что те или иные вещи либо упущены. Либо очень много пожеланий, которые вообще не нужно было делать, указываются. И это потом выясняется на этапе строительства. Вот это всё должно быть предметом разбирательств. У каждой ошибки есть фамилия.

После чего на совещании перешли к обсуждению других проектов водоснабжения в селах и городах.