30-летний гражданин ближнего зарубежья приехал в Казахстан в июле и помогал мошенникам - обналичивал похищенные ими деньги у жителей Актобе, Атырау и Актау. Затем отправлял эти деньги на карты, которые предоставляли ему кураторы в Telegram. Помогал в этой преступной схеме ему еще один иностранец - 21-летний мужчина.

- Оба были задержаны в Костанае после очередного обналичивания денег жертв мошенничества, - сообщили сегодня, 22 октября, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В ходе личного обыска и в их съемной квартире сотрудники полиции изъяли мобильные телефоны и банковские карты третьих лиц.

Установлено, что задержанные причастны к нескольким фактам мошенничества. Расследование продолжается.

Полицейские напоминают гражданам об ответственности за соучастие в совершении преступлений, а также за продажу своих банковских карт третьим лицам.