Фейк о переименовании Костаная распространяют в мессендежерах
21 октября 2024, 17:18 | Общество
В социальных сетях и мессенджерах пользователи пересылают скриншот паблика "KazNews", в котором говорится, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Костанай в Санар.
- Токаев заявил, что название Костанай устарело и нужно сменить его на более современное, - заявляет паблик.
В акимате Костанайской области подтвердили, что распространяемая информация недостоверна.
- Касательно информации агентства KazNews о переименовании города Костанай в Санар заявляем, что данная публикация не имеет ссылок, документальных подтверждений, следовательно, является недостоверной (фейковой), - сообщили в акимате. - Напоминаем, что за распространение ложных сведений законодательно предусмотрена ответственность.
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