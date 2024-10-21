В социальных сетях и мессенджерах пользователи пересылают скриншот паблика "KazNews", в котором говорится, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Костанай в Санар.

- Токаев заявил, что название Костанай устарело и нужно сменить его на более современное, - заявляет паблик.

В акимате Костанайской области подтвердили, что распространяемая информация недостоверна.

- Касательно информации агентства KazNews о переименовании города Костанай в Санар заявляем, что данная публикация не имеет ссылок, документальных подтверждений, следовательно, является недостоверной (фейковой), - сообщили в акимате. - Напоминаем, что за распространение ложных сведений законодательно предусмотрена ответственность.