В областном центре сегодня, 21 октября, рассмотрели прогнозы по исполнению бюджета 2024 года. На аппаратном совещании в акимате Костаная отметили, что доля города в объеме промышленного производства области уменьшилась. Почему снизили свои показатели ведущие предприятия?

Фото из архива "НГ"

По итогам 9 месяцев Костанай произвел промышленной продукции на 1 трлн 082 млрд тенге, за аналогичный период прошлого года - на 1 трлн 152 млрд тенге, то есть индекс физического объема оказался 88,5%.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Снижение показателя связано с уменьшением объемов производства по 17-ти промышленным предприятиям, - сообдщила руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Наталья ТУРЛУБЕКОВА. - Основные причины: снижение покупательского спроса, изменение закупочных цен. На мукомольных предприятиях одной из причин является недостаток вагонов для отгрузки продукции... Снижено производство кондитерских изделий на 10,9%, муки - на 15,4%, сметаны - на 3,8%, сыров - на 3,4%, молока - на 1,8%, комбайнов - на 47%, тракторов - на 39 %, автотранспорта на - 16,1%.

На совещание пригласили представителей предприятий, которые, имея большой удельный вес в объеме промышленного производства города, снизили объемы. Например, показатель ТОО «СарыаркаАвтоПром» - 92,7%. По словам представителя компании, это связано, в первую очередь, с тем, что усложнилась логистика и поэтому «затягивается поставка машинокомплектов». На вопрос акима города, не упал ли спрос на продукцию, ответ был: «Сейчас уже он выровнялся». К концу года предприятие рассчитывает выйти на 100-процентное исполнение плановых показателей.

Представитель АО «Баян Сулу» (92%) пояснила, что имело место традиционное для лета снижение реализации продукции, но с учетом новогоднего спроса компания также надеется достигнуть 100%.

- АО «АгромашХолдинг» - 51,7%, существенное снижение у вас. Что скажете? - спросил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

- Мы отмечали снижение покупательской способности, из-за этого были вынуждены скорректировать производственные планы, - ответил представитель АО Рустем УСЕНОВ, - до конца года решено выпустить 228 комбайнов, на 100% не выйдем.

По предварительным данным, объем производства промышленной продукции в целом за 2024 год составит около 90% к 2023 году.