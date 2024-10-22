Сколько казахстанцев купило VIP-номера на авто в 2024 году
Номера повышенного спроса - удовольствие недешевое. Сколько казахстанцев приобрело VIP-номер с начала года, рассказывает Tengri Auto.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Как сообщили в МВД, за 2024 год жители Казахстана оформили 31 667 госномеров повышенного спроса.
Напомним, что самыми дешевыми VIP номерами являются номера с одинаковыми буквенными обозначениями и номера цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707. Их стоимость составляет 57 МРП (210 330 тенге).
Самыми дорогими VIP-номерами являются цифровые обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями. Их стоимость составляет 285 МРП, или 1 051 650.
При этом стоимость обычных номеров регламентирует налоговый кодекс (статья 615), она составляет 2,8 МРП.
Доступные комбинации номеров можно просмотреть на портале eGov, в приложении eGov Mobile, а также в специализированных центрах обслуживания населения (спецЦОН).
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