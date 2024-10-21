Пробег памяти казахского педагога-просветителя Ибрая Алтынсарина пройдет в эту субботу, 26 октября, сообщает управление физической культуры и спорта Костанайской области. Участникам предлагается преодолеть 13 км, но предусмотрена и "детская" дистанция.

В соревнованиях мальчики и девочки 12 лет и младше, а также юноши и девушки 13-15 лет, пробегут дистанцию в 1,2 км. Старт в 11.00 и 11.30 соответственно.

Мужчины и женщины от 16 лет и старше побегут дистанцию в 13 км. Старт - в 11.20.

Управление физической культуры приглашает всех любителей бега присоединиться к соревнованиям. Всех желающих ждут на набережной по ул. Гашека в 10.45. Регистрация по e-mail athleticskst@gmail.com. Дополнительная информация по номеру 8-707-900-60-42.