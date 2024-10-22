В Казахстане страховка может подорожать даже для опытных водителей. Соответствующие поправки разработало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, передает Tengrinews.kz.

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Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало поправки в нормативные акты для совершенствования страховой деятельности, в том числе улучшения системы "бонус-малус", применяемой в обязательном автостраховании. Ключевое изменение - расширение системы до 18 классов, где минимальный - М2.

Как отмечается в пояснительной записке, если по вине страхователя произошло ДТП с серьезными последствиями (гибель или инвалидность), его класс автоматически понижается до М2. В системе также будет учитываться не только частота ДТП, но и тяжесть ущерба: за мелкие повреждения класс будет снижаться мягче.

Также вводятся коэффициенты, связанные с нарушениями ПДД. За несколько крупных нарушений (например, превышение скорости или езда в состоянии алкогольного опьянения) страхователю снизят класс, что увеличит стоимость полиса.

Отмечается, что изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения. Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 ноября.