Дисциплинарное дело руководителя аппарата акима Аулиекольского района Багдата ТУРАШОВА рассмотрели на выездном заседании совета по этике. Ранее в областной прокуратуре выяснили, что Турашов подписал акт выполненных работ без фактического оказания услуг.

Фото из архива "НГ"

17 июня 2024 года руководитель аппарата акима заключил договор о государственных закупках способом из одного источника с ИП "ELARU". Предприниматель согласился за 645 000 тенге заменить и установить шины на служебное авто. В частности, купить 12 зимних и 4 летних шин для трех машин: Shevrolet Nexia, Haval H6, Toyota Land Cruiser.

25 июня Турашов подписывает акт выполненных работ, согласно которому услуги ИП выполнил в полном объеме. Деньги предпринимателю аппарат акима выплатил, все 645 000 тенге. Но после прокуратура обнаружила, что из 16 шин в гараж акимата привезли только 4.

- Таким образом в действиях руководителя аппарата акима усматриваются факты совершения дисциплинарных проступков, дискриминирующих государственную службу, а именно оказание неправомерного предпочтения ИП, а также оказание непредусмотренного законом содействия в осуществлении предпринимательской деятельности, - отметила на заседании совета представительница прокуратуры.

По закону руководитель аппарата акима, как заказчик, должен был не позднее чем через 30 дней обратиться в суд с требованием признать подрядчика недобросовестным поставщиком услуг. Но иск в специализированный межрайонный экономический суд поступил только 13 августа.

Багдат Турашов / Фото с сайта акимата Аулиекольского района

Багдат Турашов ссылался на работу своих подчиненных. По его словам, статист аппарата акима по фамилии Сундет после беседы с представителем ИП получила заверение о том, что договор будет исполнен. И поэтому попросила Турашова подписать акт выполненных работ. Уже после того, как в акимате подписали документы и выплатили деньги, та же специалист Сундет "регулярно связывалась с ИП, который обещал поставить шины, но из-за различных обстоятельств не смог сделать это в срок".

На заседании совета по этике чиновника спрашивали, почему он все-таки подписал акт, если 16 шин не было в гараже. Турашов отвечал, что "пытался связаться с поставщиком по телефону".

За своего подчиненного вступился аким Аулиекольского района Жансултан ТАУКЕНОВ:

- Я понимаю, что есть ответственность. Я всегда говорил, что любые нарушения - это вина прежде всего акима района. Я думаю, что руководитель аппарата допустил нарушения. С него ответственность не снимается, но тут явно сказалось то, что у него маленький опыт работы на руководящей должности. (Турашов назначен руководителем аппарата акима с 15 апреля - "НГ") Это его первая руководящая должность. Зная его, здесь есть и другие его коллеги с нашего района... Я думаю, что никакого умысла в части обогащения здесь не усматривалось. Незнание закона не освобождает от ответственности. Но, как его руководитель, я хочу попросить учесть, что прямого умысла у него не было.

Напомним, что по закону руководитель несет ответственность за коррупционные риски своих подчиненных. Это означает, что если кого-то осудят за коррупцию, то его начальник будет обязан подать в отставку. Такая норма в законе "О государственной службе" прописана с декабря 2019 года.

Отвечая на вопросы членов совета, Турашов уточнил, что с представителями подрядчика в родственных отношениях не состоит. А гарантийного письма от подрядчика не было.

- Теперь этот договор о поставке шин рассматривают в суде, где подрядчик утверждает, что все шины он акимату предоставил, - отметил председатель совета по этике Ерлан САЛЫКБАЕВ. - Хочу обратить внимание на то, что сегодня мы стали свидетелями и заложниками ситуации. Мы рассматриваем сегодня дело целого руководителя аппарата акима. Это клеймо на правовом поле и иммидже госоргана этого района. Мы рассматриваем этот вопрос благодаря тому, что Турашов доверился подрядчику и подписал акт выполненных работ. Есть установленный механизм как действовать. Есть товар - получи деньги, нет товара - нет денег.

У совета по этике было две опции, как наказать Багдата Турашова: наложить взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии или уволить. Посовещавшись, члены совета остановились на первом варианте, согласившись с акимом района в том, что руководитель аппарата не имел злого умысла и достаточного опыта.