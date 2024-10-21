Качество воздуха в Костанае
Zavozdukh10
21 октября 2024, 11:24
Хотел бы попросить редакцию обратить внимание на качество воздуха в городе. Вечерами на регулярной основе очень дымно. Установлен датчик воздуха, который сертифицирован, он показывает систематическое увеличение показателей, особенно в ночное время как будто кто-то специально именно ночью делает выброс.
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