Народные новости

Качество воздуха в Костанае

Zavozdukh10

21 октября 2024, 11:24

Хотел бы попросить редакцию обратить внимание на качество воздуха в городе. Вечерами на регулярной основе очень дымно. Установлен датчик воздуха, который сертифицирован, он показывает систематическое увеличение показателей, особенно в ночное время как будто кто-то специально именно ночью делает выброс.


 


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